Terremoto in Alaska di magnitudo 7.3 con epicentro in mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata avvertita in tutta la penisola dell'Alaska. Successivamente diverse scosse di assestamento sono state segnalate vicino a Sand Point stando a quanto comunicato dall'U.S. Geological Survey.

Alaska, scossa di terremoto fa scattare l'allarme tsunami

La terra è tornata a tremare in Alaska con un terremoto di magnitudo 7.3, ma fortunatamente si è registrato in mare. La NOAA, per Amministrazione Nazionale Oceanica ed Atmosferica (National Oceanic and Atmospheric Administration), ha comunicato una profondità del terremoto a circa 19 chilometri.

La potenza del sisma è stata tale da essere avvertita in tutta la penisola dell'Alaska . La scossa è stata talmente forte da far scattare un avviso per il rischio di tsunami nella penisola meridionale dell'Alaska. Fortunatamente, poco dopo, l'avviso è stato annullato.

Dave Snider, coordinatore per l'allerta tsunami presso la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha dichiarato: "La buona notizia è che questo evento si è verificato in acque poco profonde. Non ci aspettiamo di vedere una grande inondazione che raggiunge la costa".

Terremoto Alaska, annullato rischio tsunami

Rischio tsunami rientrato in Alaska dopo il terremoto di magnitudo 7.3. La paura è stata tanta considerando che tantissimi abitanti di Seward, città statunitense situata nella Penisola di Kenai, hanno dovuto evacuare verso zone più elevate dopo aver ricevuto un avviso di allerta tsunami.

Diverse le aree colpite dal terremoto di magnitudo 7.3 in Alaska: in particolare tutte le zone che si estendevano dall'ingresso Kennedy, un canale che collega il Golfo dell'Alaska alla Baia di Cook, fino al Passo Unimak, che si trova appena a ovest dell'isola di Unimak, all'estremità della penisola.

Nessun pericolo, invece, per Anchorage, la città più popolosa dello stato. Dopo la potente scossa si sono registrate diverse scosse di assestamento vicino a Sand Point, secondo quanto riporta l'U.S. Geological Survey.

Intanto la Guardia Costiera statunitense in Alaska ha fatto evacuare tutto il personale della sua base a Kodiak verso zone più elevate e ha invitato le persone a stare lontane dall'acqua, dalle spiagge e dai corsi d'acqua.