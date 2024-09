Cosa fare in caso di alluvione: il vademecum della Protezione Civile

Le alluvioni sono eventi naturali devastanti, ma sapere cosa fare in queste situazioni può salvare vite e limitare i danni. La Protezione Civile fornisce linee guida dettagliate da seguire prima, durante e dopo un'alluvione, per garantirti la massima sicurezza.

Cosa fare in caso di alluvione, il vademecum completo: prima, durante e dopo

L’alluvione può rappresentare un rischio serio per la sicurezza, ma seguire alcune regole basilari può salvare vite. Ecco cosa fare prima, durante e dopo un evento alluvionale:

Prima dell’alluvione

Prepararsi a un’alluvione è fondamentale per ridurre i rischi e proteggere la tua famiglia e i tuoi beni. Ecco le principali azioni da intraprendere:

Informarsi: Conoscere il piano di emergenza del Comune e le aree a rischio alluvione è il primo passo per prepararsi. Chiedi quali siano le vie di fuga sicure e le zone di raccolta, e assicurati che la tua famiglia ne sia informata. Informa anche i tuoi vicini e condividi le informazioni utili.

Monitorare le allerte: Tieni d’occhio i bollettini meteorologici e segui le allerte emesse dalle autorità locali tramite radio, TV o siti web ufficiali. Identifica i canali di comunicazione usati dal Comune per diffondere avvisi in tempo reale.

Prevenzione in casa: Evita di conservare oggetti di valore o documenti importanti in cantine e seminterrati, che sono i primi a essere allagati. Se vivi in una zona a rischio, è utile dotarsi di paratie da collocare agli ingressi a livello del suolo o di sacchetti di sabbia per bloccare l’acqua. Assicurati che tutti i membri della famiglia conoscano l'ubicazione e l'utilizzo di torce, radio a pile e kit di pronto soccorso.

Misure di sicurezza per beni e persone vulnerabili: Assicurati che eventuali persone anziane o disabili abbiano un piano di evacuazione adeguato. Prevedi misure per portare rapidamente in salvo oggetti di valore o pericolosi come apparecchiature elettriche o prodotti chimici, riponendoli nei piani alti della casa o in contenitori impermeabili.

Assicurazioni: Verifica la copertura assicurativa della tua abitazione in caso di danni provocati da alluvioni. In molte regioni esistono specifiche polizze che coprono i danni da eventi naturali.

Piano di evacuazione: Prepara un piano chiaro e dettagliato su come evacuare la casa in caso di emergenza. Ogni membro della famiglia deve sapere cosa fare e dove andare. Stabilite punti di raccolta sicuri e, se possibile, dotatevi di un veicolo in grado di affrontare il maltempo.

Durante l’allerta

Tieni d’occhio gli aggiornamenti: resta informato su eventuali allerte meteo e segui le indicazioni delle autorità locali.

Proteggi la tua casa con sacchi di sabbia o paratie e chiudi gli accessi a seminterrati e garage se non ti esponi al pericolo.

Non sostare in luoghi pericolosi come seminterrati o piani interrati. Non utilizzare l’auto e se ti trovi all'aperto, cerca subito un'area elevata.

Durante l’alluvione

Quando un’alluvione è in corso, agire tempestivamente e con prudenza è fondamentale per evitare situazioni pericolose. Ecco cosa fare durante l’alluvione:

Restare informati: Mantieniti aggiornato sull’evoluzione della situazione attraverso radio a pile o dispositivi che non dipendano dalla rete elettrica. Segui le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Non esporsi a pericoli: Se sei in casa, evita assolutamente di scendere in cantine o seminterrati per salvare oggetti di valore: potrebbe essere fatale. Se sei al piano terra, cerca di spostarti rapidamente ai piani superiori. Non usare l’ascensore, che potrebbe bloccarsi in caso di interruzione di corrente. Prima di salire ai piani alti, assicurati di chiudere il gas e spegnere l’impianto elettrico per evitare incendi o folgorazioni. Inoltre, non bere l’acqua dal rubinetto poiché potrebbe essere contaminata.

Se ti trovi all’aperto: Allontanati subito dalla zona allagata e raggiungi l’area elevata più vicina. Anche pochi centimetri d’acqua in movimento possono essere sufficienti per trascinarti o farti cadere, quindi fai molta attenzione. Evita sottopassi, ponti e argini che possono crollare o franare. Se possibile, non utilizzare l’automobile, poiché anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento, con il rischio di rimanere intrappolato.

Limitare l’uso del cellulare: In queste circostanze è importante mantenere le linee telefoniche libere per facilitare i soccorsi. Usa il telefono solo per emergenze e segui le indicazioni ufficiali.

Solidarietà e assistenza: Se possibile, dai supporto ad anziani, persone con disabilità o chiunque abbia bisogno di aiuto per mettersi al sicuro. La collaborazione in questi momenti è cruciale per salvare vite.

Dopo l’alluvione

Dopo un’alluvione, è essenziale agire con cautela per garantire la tua sicurezza e quella degli altri. Ecco le linee guida da seguire:

Segui le indicazioni delle autorità: Prima di rientrare in casa, attendi che venga dichiarata sicura. L’alluvione potrebbe aver indebolito strutture o causato perdite di gas ed elettricità.

Valutazione della casa: Prima di accendere l’elettricità o il gas, fai controllare gli impianti da un tecnico. Non cercare di svuotare cantine o garage da solo se l’acqua è ancora presente. Potrebbero esserci pericoli nascosti come cavi elettrici scoperti o materiali contaminati.

Igiene e sicurezza alimentare: Non bere l’acqua dal rubinetto senza aver ricevuto conferma dalle autorità locali che sia potabile. Elimina qualsiasi alimento che sia entrato in contatto con l’acqua dell’alluvione, poiché potrebbe essere contaminato da sostanze chimiche o microbi.

Attenzione alle strade: Anche se l’acqua si è ritirata, evita di percorrere strade allagate. Potrebbero esserci buche o voragini nascoste, o il terreno potrebbe essere indebolito. Le strade potrebbero essere contaminate da carburanti o altre sostanze pericolose.

Aiuto e sostegno: Se hai bisogno di aiuto per la pulizia o per riparare i danni, rivolgiti alle autorità locali o alle associazioni che offrono supporto in caso di calamità. Aiutare i tuoi vicini o le persone vulnerabili è essenziale in questi momenti di difficoltà.

Prevenzione per il futuro: Una volta superata l’emergenza, considera come migliorare la tua casa per evitare danni futuri in caso di nuove alluvioni. Verifica se esistono incentivi o aiuti governativi per migliorare la resistenza agli eventi naturali.