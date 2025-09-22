FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo, esonda il Seveso: Nord Milano sott'acqua. Una donna dis...

Maltempo, esonda il Seveso: Nord Milano sott'acqua. Una donna dispersa nell'Alessandrino

Forti piogge su tutta la Lombardia, in allerta arancione. A Milano esonda il Seveso, situazione critica nel Comasco. Una donna dispersa nell'Alessandrino.
Clima22 Settembre 2025 - ore 14:43 - Redatto da Meteo.it
Clima22 Settembre 2025 - ore 14:43 - Redatto da Meteo.it

Notte e mattinata di forti piogge su parte del Nord, in particolare in Lombardia, e soprattutto Milano (qui altre immagini) che finisce sott’acqua in un repentino cambio di clima oltre che di stagione proprio nel giorno dell’inizio ufficiale dell’autunno con l’equinozio di oggi, lunedì 22 settembre.

Milano, esonda il Seveso

Il Seveso è esondato poco dopo le 10 mentre a Ponte Lambro sono state installate le paratie anti piena. La pioggia è continuata, come preannunciato dall’allerta meteo mentre i trasporti nel capoluogo lombardo registrano forti disagi e traffico in tilt anche per lo sciopero generale per Gaza proclamato dai sindacati di base.

Chiuso, perché allagato, il sottopasso della Milano Meda all'altezza di Comasina. Molti gli allagamenti in città, soprattutto nella zona Nord, in particolare tra Ca' Granda e viale Suzzani, coinvolti anche viale Zara e Viale Fulvio Testi e la zona Isola, numerosi i black out. Gli allagamenti hanno coinvolto perfino il Tribunale e pure aree della zona Sud. Due scuole sono state evacuate.

La vasca di contenimento del Seveso era stata attivata alle 7:45, alle 10 era già al limite dopo essersi riempita a grande velocità. Il fiume è esondato in zona Niguarda. "Per la prima volta aperta anche la vasca di Senago ma non è bastata", fa sapere l'assessore comunale Marco Granelli che invita alla "massima attenzione".  

Una donna dispersa nell'Alessandrino

I problemi coinvolgono molte altre zone del Nord Ovest italiano. Una forte alluvione si è abbattuta sulla Val Bormida. Allagamenti e disagi in tutto l'Alessandrino.

Soprattutto, sempre nell'Alessandrino, una donna risulterebbe dispersa. Mentre a Spigno Monferrato è vengono salvate 15 persone isolate in un campeggio, ci sarebbe anche un disperso a Pareto, una donna di cui non si hanno notizie dopo il violento temporale.

Danni e disagi in Lombardia

In provincia di Varese è straripato un torrente nel comune di Lavena Ponte Tresa, portando al blocco delle strada statale 344 e della provinciale 61. Bloccate anche molte corse di autobus. Nel Comasco sono state chiuse la provinciale Lariana e la statale Regina, il lungolago nel capoluogo e altre vie. Allagamenti anche in Brianza, a Monza e Cantù. Sulla Lariana, tra Como e Blevio, c'è stata una frana che ha colpito anche un'auto. Non risultano fortunatamente feriti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Lombardia, 80 mm solo nella mattinata a Nord Milano | FOTO e VIDEO
    Clima22 Settembre 2025

    Maltempo in Lombardia, 80 mm solo nella mattinata a Nord Milano | FOTO e VIDEO

    Una forte ondata di maltempo ha colpito la Lombardia e in particolare Milano e la provincia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 22 settembre in Italia. Ecco dove
    Clima22 Settembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 22 settembre in Italia. Ecco dove

    Torna il maltempo in Italia con un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla il 22 settembre 2025: le regioni a rischio.
  • Meteo: intensa perturbazione sull’Italia nel giorno dell’equinozio d’autunno
    Clima21 Settembre 2025

    Meteo: intensa perturbazione sull’Italia nel giorno dell’equinozio d’autunno

    Dal caldo anomalo all’autunno: una forte perturbazione porterà piogge diffuse, nubifragi e un deciso calo termico su gran parte d’Italia.
  • Meteo, ultimo weekend estivo in Italia? Con l'equinozio d'autunno torna il maltempo. Le previsioni
    Clima20 Settembre 2025

    Meteo, ultimo weekend estivo in Italia? Con l'equinozio d'autunno torna il maltempo. Le previsioni

    Caldo e temperature di stampo estivo da Nord a Sud in Italia a pochi giorni dall'arrivo dell'autunno, poi il maltempo. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tendenza20 Settembre 2025
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tra lunedì e mercoledì temperature in picchiata dopo il caldo anomalo: valori anche sotto la norma al Nord e in Sardegna. La tendenza meteo dal 23 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Settembre ore 15:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154