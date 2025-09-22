Maltempo in Lombardia, 80 mm solo nella mattinata a Nord Milano | FOTO e VIDEO

Con l'arrivo dell'autunno è arrivato il maltempo al Nord Italia e in particolare in Lombardia colpita da un violento temporale. In tutta la regione si sono registrati eventi meteorologici intensi e violenti come confermato dallo stato di allerta arancione e gialla diramate dalla Protezione Civile.

Piogge e temporali in Lombardia: esondazione del fiume Seveso

Il maltempo è arrivato nel cuore della notte in gran parte della Lombardia con fenomeni temporaleschi violenti ed intensi tali da far registrare i primi disagi e danni. Nelle mattinata erano caduti più di 30 mm di pioggia nella zona Nord di Milano, mentre oltre 80 mm tra Paderno Dugnano e Seveso. Anche nella città di Monza si registrano circa 20 mm di pioggia come confermato dall'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha invitato tutta la popolazione a prestare la massima attenzione.

Intanto le piogge torrenziali hanno causato l'esondazione del fiume Seveso nella zona nord di Milano, nella zona Prato Centenaro. L'esondazione è iniziata intorno alle 10 di questa mattina in seguito al riempimento della vasca attivata dalle 7.45. Attivato anche il controllo sottopassi, mentre nel quartiere Ponte Lambro dalle 6 di stamattina state posizionate le barriere mobili per precauzione.

#Maltempo #Lombardia, oltre 70 interventi dei #vigilidelfuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso… pic.twitter.com/zo4qL9Uozl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

Allerta meteo in Lombardia: frana a Como, strade chiuse e più di 70 interventi dei Vigili del Fuoco

Le forti piogge hanno colpito non solo la città di Milano, ma anche le province di Como, Monza e Varese. Dati alla mano al momento sono già più di 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco chiamati a gestire l'emergenza maltempo e la messa in sicurezza delle zone colpite dalla violenta ondata di temporali.

A Turate, in provincia di Como, una squadra dei Vigili del Fuoco è dovuta intervenire per salvare un uomo rimasto bloccato all'interno della propria auto in un sottopassaggio allagato.

Maltempo in Lombardia, auto costrette a guadare un sottopasso a Lomazzo. Tra i mezzi anche un carro armato a rimorchio pic.twitter.com/97GnLQgM3j — Local Team (@localteamit) September 22, 2025

Non solo, una frana nella località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano (Varese), ha richiesto la chiusura della strada statale di Porto Ceresio. Danni e disagi anche in provincia di Varese dove si sono registrate criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe per l'esondazione di un torrente. Si segnala anche una frana sulla Sp 583 Lariana, al confine tra i Comuni di Como e Blevio, che ha coinvolto anche una automobile. Chiusa anche la strada statale 340 Regina in località Colonno (Como) per la presenza di detriti sulla strada.

L'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico resta attiva per tutta la giornata di oggi nelle zone di Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Non solo, prosegue anche lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Lombardia nelle zone di: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.