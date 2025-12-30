Neve sulla Grande Muraglia Cinese: paura tra i turisti - Video

FacebookInstagramXWhatsApp

La Grande Muraglia Cinese è apparsa completamente ricoperta di neve. Paura tra i turisti durante il percorso sull'antico monumento.
Clima30 Dicembre 2025 - ore 11:04 - Redatto da Meteo.it
Foto da X

Immagini sorprendenti arrivano dalla Grande Muraglia Cinese è apparsa completamente imbiancata a causa delle nevicate delle ultime ore. Uno strato di neve e di ghiaccio infatti si è formato sulla Grande Muraglia Cinese, tra i monumenti più visitati da sempre simbolo della storia e della cultura mondiale.

Grande Muraglia Cinese ricoperta di neve - Video

In pochi istanti il lungo muro simbolo del Paese si è trasformato in uno scenario che ha destato anche non poche preoccupazioni ai tanti turisti che affollavano il monumento. C'è stata infatti la prima grande nevicata del mese a Pechino e il manto bianco ha ricoperto completamente anche l’antico muro di pietra.

I turisti quasi intrappolati hanno fatto fatica a camminare sulle pietre a causa del ghiaccio che si era formato sulla pavimentazione che ricopre l’antica muraglia. Le immagini mostrano i visitatori intenti con non poca difficoltà a percorrere il percorso lungo la Grande Muraglia Cinese, aggrappandosi alle ringhiere per evitare di cadere a causa dello strato di ghiaccio e di neve che ha reso molto complicato il percorso. Tra spavento, scivolate ed esitazioni da parte di alcuni turisti, le immagini hanno fatto il giro del web diventando subito virali.

Tra le mete più ambite sia d'estate che d'inverno

La Grande Muraglia Cinese, è da sempre una delle mete estive più ambite di tutto il mondo, ma da qualche anno è diventata anche una delle mete invernali più apprezzate dai tanti turisti che affollano soprattutto durante il periodo natalizio, le antiche mura.

La Grande Muraglia Cinese e le emozioni uniche che regala

La nevicata nelle scorse ore ha regalato ai tanti turisti di passaggio, uno scenario incantevole e allo stesso tempo insolito. Sempre più numerosi, infatti sono i turisti che ogni anno scelgono di recarsi proprio in questo periodo dell'anno lungo il percorso della Grande Muraglia Cinese durante una eventuale nevicata, proprio perché, se ricoperta completamente di neve regala, è in grado di regalare emozioni e suggestioni uniche al mondo. A rischio a volte di qualche scivolone.

