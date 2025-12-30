FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo per San Silvestro e Capodanno: pioggia, neve o tempo asciutto per le feste in piazza?

Che tempo farà nel giorno di San Silvestro e a Capodanno? Le previsioni meteo.
Clima30 Dicembre 2025 - ore 10:58 - Redatto da Meteo.it
Una massa d'aria fredda è in arrivo in Italia tra il giorno di San Silvestro, 31 dicembre 2025, e Capodanno 2026 con un conseguente calo delle temperature da Nord a Sud. Tutto cambia già dal 2 gennaio 2026.  

Meteo di San Silvestro: freddo e gelo nell'ultimo giorno del 2025

Cambio di scenario climatico sull'Italia dopo giorni segnati dall'alta pressione che ha garantito condizioni di stabilità e temperature sopra la media. Da mercoledì 31 dicembre 2025 è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda che si farà sentire lungo tutto lo stivale con un brusco calo delle temperature che scenderanno su valori al di sotto della media.

Nonostante l'arrivo del freddo sono previste poche piogge durante la notte di San Silvestro e Capodanno anche se l'inverno ha le ore contate visto che da venerdì 2 gennaio 2026 è previsto un cambio della circolazione atmosferica, in particolare nelle regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 30 gennaio 2025: nuvole sparse su Liguria, regioni tirreniche, estremo Sud e Isole con il rischio di qualche pioggia su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio nubi in aumento con qualche rovescio anche nel medio Adriatico, mentre la neve torna ad imbiancare l'Appennino oltre i 1000-1200 metri e in serata intorno ai 500-700 mt. In serata piogge e temporali anche in Puglia, Basilicata, Sicilia e bassa Calabria.

Nell'ultimo giorno dell'anno, mercoledì 31 dicembre 2025, giorno di San Silvestro, nubi basse e nebbie nella pianura Padana centro-orientale. Dal pomeriggio torna il rischio di piogge nel medio Adriatico, mentre nevicate sull’Appennino oltre 1000-1200 metri e in abbassamento a 500-700 metri verso sera. Non si escludono piogge e rovesci in Toscana, Puglia, Basilicata, Sicilia e bassa Calabria.

Che tempo farà a Capodanno? La tendenza meteo

La tendenza meteo per Capodanno 2026 delinea un clima instabile e variabile nel primo giorno dell'anno. Giovedì 1 gennaio 2025 nuvole sparse lungo le centrali tirreniche, Liguria e pianure del Nord-Ovest. In pomeriggio e serate il maltempo torna protagonista su Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia occidentale. In calo le temperature da Nord a Sud.

Venerdì 2 gennaio 2026 piogge e temporali su Campania, Liguria e Nord Toscana, ma il rischio di rovesci non si esclude anche su Umbria e Lazio. Schiarite su Sardegna, Trentino Alto Adige con nuvole sparse. In crescita le temperature dopo giorni che hanno visto crollare i valori sia delle minime che massime.

Stando agli ultimi aggiornamenti da sabato 3 gennaio 2026 è previsto un cambiamento climatico con il ritorno di sole e temperature in aumento. Non si esclude il rischio di piogge al Nord, in particolare nelle zone alpine, mentre piogge e temporali sono attesi nell’area del Levante Ligure, tra basso Lazio e Campania. Come sempre per conferme su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

