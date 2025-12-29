Meteo, le previsioni per gli ultimi giorni di dicembre 2025: arriva il freddo?

Ultima settimana del 2025 nel segno del bel tempo. Clima stabile e mite, considerando il periodo dell'anno, da Nord a Sud grazie alla presenza dell'alta pressione. Attenzione: tutto cambia in vista del Capodanno con l'irruzione di una massa d'aria gelida. Scopriamo le previsioni degli ultimi giorni.

Meteo, alta pressione protagonista in Italia nella fine del 2025

L'ultima settimana del 2025 è nel segno dell'alta pressione che, dalle Isole Britanniche, si è allungata sull’Europa centrale e sulla nostra Penisola. Bel tempo con clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna dove è prevista una maggiore variabilità. Temperature superiori alla norma in particolare nelle regioni del Centro-Nord con un'anomalia termica che sulle Alpi porta lo zero termico oltre i 3000 metri.

Tra la sera di martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025 cambia tutto per l'irruzione di una massa d'aria fredda dai Balcani accompagnata da forti venti di Bora e Maestrale. In arrivo un brusco calo delle temperature con possibili nevicate fino ai 600-700 metri. La notte di Capodanno si prospetta molto fredda con piogge e nevicate anche se già da venerdì 2 gennaio 2026 è previsto un nuovo repentino cambio di scenario meteo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Solo in Calabria, Sicilia e Sardegna nuvole sparse con un basso rischio di piogge. Nebbie dalle prime ore del mattino in pianura. Dal punto di vista termico le temperature massime restano stabili con valori miti per il periodo.

Martedì 30 dicembre 2025 cieli sereni al Nord, lungo i settori adriatici e in gran parte del Centro-Sud. Nebbie diffuse in Val Padana e sull’Alto Adriatico, mentre nuvole sparse sui settori tirrenici, Umbria, Calabria e Sicilia.

Proprio tra Calabria e Sicilia non si esclude il rischio di qualche isolata pioggia, anche se dal pomeriggio nuvole in aumento anche al Nord. La situazione è destinata a cambiare in serata e nella notte del 31 dicembre 2025 con il ritorno delle piogge e nevicate sull’Appennino fino a quote intorno ai 700 metri. In brusco calo anche le temperature.

Meteo, che tempo farà a San Silvestro e Capodanno 2025?

La tendenza meteo in vista del 31 dicembre 2025, giorno di San Silvestro e del Capodanno 2025 è nel segno del freddo. Dai Balcani è prevista l'irruzione di una massa d'aria fredda che colpirà l'Italia tra la sera del 30 e il giorno 31 dicembre con un conseguente calo delle temperature di gran lunga più evidente al Nord e regioni adriatiche.

I valori si porteranno al di sotto della norma con un clima freddo e pungente con minime intorno ai 4-5°. Il freddo si farà sentire ancor di più complice l'arrivo di forti venti di Grecale e Tramontana con raffiche fino a 60-70 km/h.

Anche al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, sono previste piogge nell'ultimo giorno dell'anno, ma con il passare delle ore il tempo dovrebbe tornare asciutto pur restando freddo. La tendenza meteo per l'inizio di gennaio 2026 è ancora incerta, anche se la fase fredda dovrebbe esaurirsi velocemente con un rialzo delle temperature tra il 2 e il 4 gennaio 2026. Come sempre per conferme e aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.