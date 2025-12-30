FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza

Meteo, dal 2 gennaio temperature di nuovo in aumento: la tendenza

Nuova inversione di tendenza nelle temperature: al Centro-sud si torna sopra la norma, valori più invernali al Nord. La tendenza meteo dal 2 gennaio
Tendenza30 Dicembre 2025 - ore 11:42 - Redatto da Meteo.it
Tendenza30 Dicembre 2025 - ore 11:42 - Redatto da Meteo.it

Le attuali proiezioni confermano per venerdì 2 gennaio una nuova inversione di tendenza nelle temperature per l’instaurarsi di correnti occidentali più temperate associate a miti ed intensi venti di Libeccio al Centrosud che entro la fine della giornata faranno affluire una massa d’aria anche più mite della norma. Al Centrosud la risalita termica proseguirà anche nel fine settimana, specie il sabato, con temperature oltre le medie stagionali mentre al Nord le temperature oscilleranno su valori vicini alla norma con clima quindi più invernale.

L’andamento del tempo mostra ancora ampi margini di incertezza, specie verso la domenica. Secondo gli attuali aggiornamenti venerdì prevarrà una nuvolosità irregolare e variabile sull’alto Adriatico e in gran parte del Centrosud con le nuvole più consistenti ed associate a possibili precipitazioni nel corso della giornata sul settore ligure orientale e tirrenico dalla Toscana al nordovest della Calabria; al mattino qualche pioggia anche sulla Puglia meridionale e nel sudovest della Sicilia. Nel resto del Nord la giornata sarà invece prevalentemente soleggiata. Ancora possibili gelate notturne al Nordovest; massime in sensibile rialzo in tutto il Centrosud. I venti di Libeccio soffieranno da moderati a forti sul Ligure e al Centrosud.

Tendenza meteo: temperature in aumento e venti meridionali dal 2 gennaio

Sabato 3 gennaio insisteranno ancora sostenuti e umidi venti di Libeccio in gran parte del Centrosud dove scorreranno molte nuvole sempre associate a possibili piogge su Spezzino, Toscana, Lazio e Campania. Le nuvole tenderanno ad aumentare anche sulla Val Padana, specie le pianure del Nordest con alcune piogge in arrivo tra pomeriggio e sera in Emilia Romagna e nelle Venezie. Temperature in ulteriore rialzo al Centrosud, specie nelle minime. Gelate notturne più deboli e localizzate al Nordovest.

Tra la fine della giornata e domenica un fonte freddo in discesa dal Nord Atlantico dovrebbe raggiungere il Nord, il settore ligure e la Sardegna con conseguente raffreddamento. Ulteriori lievi aumenti invece al Sud e in Sicilia dove soffierà ancora sostenuta la ventilazione meridionale. Per il Nord le precipitazioni ancora una volta dovrebbero essere concentrate tra le Venezie e l’Emilia Romagna. Piogge e qualche rovescio in arrivo sulla Sardegna e precipitazioni più diffuse e intense al Centro dove, specie tra Toscana, Lazio e zone interne sarebbero attesi fenomeni localmente moderati con neve solo nelle cime appenniniche più elevate. A fine giornata è possibile un moderato peggioramento anche al Sud a iniziare dalla Campania con piogge sparse che potrebbero insistere fino al mattino del lunedì.

L’evoluzione successiva verso l’Epifania è ancora estremamente incerta. Dal punto di vista termico dopo il passaggio del fronte freddo sarebbero attese temperature invernali con valori anche sotto le medie, specie al Nord. In questo contesto potrebbe inserirsi l’arrivo di una nuova perturbazione con peggioramento più marcato in Sardegna, al Centro e al Nord con il rischio per le regioni settentrionali anche di nevicate a bassa quota. Si tratta di una ipotesi tutta da verificare; per conferme e dettagli sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
    Tendenza29 Dicembre 2025

    Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento

    L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
  • Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà
    Tendenza28 Dicembre 2025

    Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà

    Proprio a ridosso del Capodanno l'attuale tendenza meteo conferma un'irruzione di aria gelida che farà crollare le temperature di diversi gradi.
  • Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
    Tendenza27 Dicembre 2025

    Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!

    La tendenza meteo per gli ultimi giorni del 2025 vedono un tempo stabile e piuttosto mite, ma Capodanno si preannuncia molto freddo.
  • Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda
    Tendenza26 Dicembre 2025

    Meteo, ultimi giorni dell'anno con tempo stabile poi aria più fredda

    Alta pressione in rinforzo negli ultimi giorni del 2025. Zero termico a 3000 metri. Per San Silvestro aria più fredda. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
Tendenza29 Dicembre 2025
Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento
L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà
Tendenza28 Dicembre 2025
Meteo: tra San Silvestro e Capodanno gelo artico! Ecco dove colpirà
Proprio a ridosso del Capodanno l'attuale tendenza meteo conferma un'irruzione di aria gelida che farà crollare le temperature di diversi gradi.
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
Tendenza27 Dicembre 2025
Meteo: ultima parte del 2025 con clima mite, ma a ridosso del Capodanno irrompe l'aria fredda!
La tendenza meteo per gli ultimi giorni del 2025 vedono un tempo stabile e piuttosto mite, ma Capodanno si preannuncia molto freddo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Dicembre ore 15:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154