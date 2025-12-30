FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 30-31 dicembre con correnti molto fredde: brusco calo termico

Dopo la fase stabile e con temperature oltre la media, ci aspetta un cambio di scenario: San Silvestro e Capodanno stabili ma molto freddi. Le previsioni meteo
Previsione30 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Imminente cambio di scenario sull’Italia dove l’alta pressione, che ha garantito prevalenti condizioni di stabilità e temperature sopra la media, lascerà il posto a correnti molto fredde settentrionali che, a cominciare dall’estremo Nord-Est, si propagheranno in tutto il Paese determinando entro domani un generale e deciso calo termico. Si tratta della parte marginale di una massa d’aria di origine artica il cui nucleo più gelido sta raggiungendo l’Europa dell’est, i Balcani e la Russia, dove saranno evidenti le condizioni di gelo più estremo rispetto alle nostre regioni che vedranno comunque, in maniera molto più smorzata, un’improvvisa discesa delle temperature al di sotto dei valori normali. Durante questa fase sono previste poche precipitazioni, pertanto la notte di S. Silvestro e il Capodanno si prospettano piuttosto freddi, ma in prevalenza stabili. Nonostante questo breve “risveglio” dell’inverno, già da venerdì 2 gennaio si conferma un nuovo repentino cambio della circolazione atmosferica, soprattutto al Centro-Sud dove correnti più miti meridionali faranno risalire sensibilmente le temperature, causando anche alcune precipitazioni. Per il momento l’affidabilità delle previsioni resta su livelli accettabili fino a sabato 3 gennaio, mentre da domenica 4 in poi l’estrema incertezza modellistica non premette di dare indicazioni, anche generiche, sulle condizioni del tempo.

Previsioni meteo per martedì 30 dicembre

Nubi sparse su Liguria, regioni tirreniche, estremo Sud e Isole, con qualche isolata pioggia o rovescio su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Ampie schiarite altrove, a parte nubi basse e nebbie nella pianura Padana centro-orientale. Nel pomeriggio nubi in aumento e qualche pioggia nel medio Adriatico, con neve sull’Appennino oltre 1000-1200 metri, in abbassamento a 500-700 metri verso sera; isolate piogge sulle coste toscane, parziali schiarite nel medio Tirreno. Alla sera piogge anche in Puglia e Basilicata; fenomeni in intensificazione fra nord Sicilia e bassa Calabria, nubi in aumento al Nord-Ovest. Temperature massime stazionarie o in leggero calo. Venti in rinforzo, specie verso sera.

Previsioni meteo per mercoledì 31 dicembre - San Silvestro

Molte nuvole accompagnate da isolate piogge o brevi rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con nubi a inizio giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto, medio Adriatico, Sud e basso Lazio, in parziale diradamento in giornata. Ulteriore e sensibile calo termico, con valori massimi inferiori alla media, specie al Centro-Sud. Ventoso sul Ligure, al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti settentrionali.

