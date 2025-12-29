FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, dopo San Silvestro temperature di nuovo in aumento

L’aria fredda sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali
Tendenza29 Dicembre 2025 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it
L’aria fredda affluita sull’Italia la sera di San Silvestro sarà sostituita velocemente da venti più miti sud-occidentali già dalla giornata di Capodanno, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Giovedì 1 gennaio al mattino nuvolosità in addensamento sulle regioni centrali tirreniche, sulla Liguria e sulle pianure del Nord-Ovest; un po’ di nubi anche sulle Isole maggiori, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio o la sera qualche pioggia sulla Liguria orientale, nel sud della Toscana, sul Lazio settentrionale sulla Sicilia occidentale. Venti per lo più deboli. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in leggero calo in Pianura Padana, in rialzo altrove.

Venerdì 2 gennaio sarà una giornata piovosa in Campania, sullo Spezzino e sul nord della Toscana; piogge occasionali sul resto della Toscana, su Umbria e Lazio. Schiarite a tratti in Sardegna, sul Trentino Alto Adige, sulle regioni adriatiche, cielo in prevalenza nuvoloso, ma senza piogge di rilievo altrove. Venti moderati sud-occidentali sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali. Temperature in aumento.

In base agli ultimi aggiornamenti, sebbene in un contesto di incertezza piuttosto marcata, sabato 3 si dovrebbe assistere al rinforzo dei venti miti meridionali con temperature in ulteriore rialzo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Aumenterà la probabilità di precipitazioni al Nord, specie sulle aree alpine, dove nevicherà a quote di montagna. Altre piogge sono attese nell’area del Levante Ligure, tra basso Lazio e Campania.

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Dicembre ore 13:08

