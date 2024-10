Maltempo in Italia: scuole chiuse per allerta meteo in Toscana, Liguria, Emilia Romagna

Scuole chiuse in diverse regioni d'Italia dopo il nuovo stato di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessano il nostro Paese con piogge abbondanti e criticità. Ecco l'elenco delle regioni e dei comuni che hanno sospeso le lezioni per via del maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo in Emilia, Liguria e Toscana

Piogge e rovesci nelle regioni del Nord-Italia dove è stata emessa l'allerta meteo gialla ed arancione per rischio temporali, ma anche rischio idraulico e idrogeologico. Tra le regioni maggiormente a rischio: Liguria, Toscana e Emilia Romagna, dove è stata comunicata l'allerta meteo arancione per maltempo e sono forti i timori, in particolare nel capoluogo (nella foto sopra una frana che si è già riattivata a San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese).

I sindaci di diversi comuni hanno deciso di firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. L'elenco delle strutture scolastiche è in continuo aggiornamento, ma al momento risultano scuole chiuse in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna.

Scuole chiuse in Toscana per maltempo: ecco dove

Il maltempo da giorni non risparmia la Toscana dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezione con la chiusura delle scuole nella giornata di venerdì 25 ottobre 2024. Scuole chiuse per motivi di sicurezza. "Previste precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Domani precipitazioni generalmente più diffuse, probabilmente più intense e abbondanti sulle zone costiere e su quelle più occidentali della regione" fa sapere Eugenio Giani, presidente della Regione.

Ecco nel dettaglio tutti i comuni in Toscana dove è stata finora firmata l'ordinanza per la chiusura delle scuole:

Grosseto, Orbetello, Manciano, Capalbio, Sorano, Pitigliano (provincia di Grosseto); Livorno, Piombino, Campiglia, Suvereto, Cecina, Castagneto, Bibbona (provincia di Livorno); Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi (provincia di Pisa).

Scuole chiuse in Liguria per maltempo: ecco dove

Anche in Liguria tante scuole chiuse per motivi di sicurezza dopo l'allarme maltempo con tanto di allerta meteo. Il sindaco di La Spezia, ha deciso così: "La sospensione dell’attività didattica in presenza per la giornata di venerdì 25 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale, in tutti gli istituti superiori della provincia, la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi, la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili, la chiusura degli ascensori pubblici, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, la sospensione dei trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine". Scuole chiuse anche a Sesta Godano e Santo Stefano di Magra.

Le forti piogge in Liguria hanno spinto anche il sindaco di Sestri Levante a disporre: "La chiusura dei nidi d’infanzia; la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado; la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado; la chiusura delle biblioteche comunali e di palazzo Fascie; la chiusura degli impianti e delle strutture sportive comuna". Sospese le lezioni anche a: Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Santa Margherita Ligure e Rapallo.

Scuole chiuse in Emilia Romagna per maltempo: ecco dove

Prosegue l'allerta meteo anche in Emilia Romagna dopo la terribile alluvione dei giorni scorsi. La situazione è ancora pericolosa e per questo motivo è stata disposta la chiusura delle scuole nella giornata di venerdì 25 ottobre a Bologna. Il Comune ha deciso per la giornata di venerdì 25 ottobre 2024 la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna.