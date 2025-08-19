Maltempo in Puglia: violenta grandinata nella zona di Francavilla nel Brindisino: la situazione - Video

Non si può negare che quella del 2025 sia un'estate all'insegna sicuramente del caldo torrido caratterizzato dalle alte temperature delle scorse settimane in diverse zone dell'Italia da Nord a Sud, ma che per certi versi sia anche un'estate un po' anomala a causa dei giorni di maltempo che stanno caratterizzando soprattutto questo periodo dalla metà di agosto in poi. Nella giornata di ieri infatti, il maltempo ha toccato una delle regioni più gettonate di questo periodo estivo: la Puglia, precisamente il comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Maltempo in Puglia: grandinata a Francavilla, Brindisi

Un improvviso e violento nubifragio causato dal maltempo si è abbattuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 agosto, sulla cittadina di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il violento acquazzone ha trasformato in pochissimi minuti le strade cittadine in veri e propri fiumi in piena. Non solo pioggia ma vera e propria grandine venuta giù in maniera violenta.

La pioggia torrenziale di ieri, circa 24 mm di acqua venuta giù in circa un’ora, ha messo in difficoltà e a dura prova la circolazione stradale e i tanti automobilisti di Francavilla Fontana causando numerosi allagamenti, soprattutto nelle aree più basse della città in provincia di Brindisi. Segnalati disagi anche in altri comuni come Maglie, Galatone e Nardò.

Video - Nubifragio a Francavilla Fontana

Ecco di seguito il video di un utente che ha pubblicato il video del nubifragio con tanto di grandinata che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla città di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi.

Nubifragio su Francavilla Fontana ( BR )

Grandinata violenta. pic.twitter.com/dfR8ihKVLU — Kurosh74 (@Kurosh_74) August 18, 2025