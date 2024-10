Allerta arancione e gialla in Italia il 25 ottobre per maltempo da Nord a Sud

L'allerta maltempo prosegue anche nella giornata di venerdì 25 ottobre 2024, con un duplice bollettino arancione e gialla diramato dalla Protezione Civile in Italia. Scatta l'allerta arancione e gialla da Nord a Sud: ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Meteo, allerta arancione il 25 ottobre in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per venerdì 25 ottobre 2024 uno stato d'allerta meteo arancione in Italia. Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta colpendo il nostro paese, complice la presenza di una doppia perturbazione. Nella giornata di venerdì 25 ottobre scatta l'allerta arancione per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo, sempre per venerdì 25 ottobre 2024 è stata diramata l'allerta arancione per rischio idraulico in due regioni:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

E ancora, scatta l'allerta arancione per rischio idrogeologico in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per il 25 ottobre

Per la giornata di venerdì 25 ottobre 2024, la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro; Toscana : Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto;

: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Alto; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Attenzione anche ai livello dei fiumi considerando che è stata diramata anche l'allerta meteo per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Lombardia : Bassa pianura orientale;

: Bassa pianura orientale; Toscana : Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Sud;

: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Sud; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: