Maltempo Emilia Romagna, torna la paura. Scuole chiuse a Bologna, rinviata la partita con il Milan

Forti piogge in arrivo e di nuovo allerta arancione in Emilia Romagna, dopo tre alluvioni in un anno e mezzo (l’ultima meno di una settimana fa). Rinviata la partita Bologna - Milan, scuole chiuse nel capoluogo, con invito allo smart working e a limitare gli spostamenti.

Clima 24 Ottobre 2024 - ore 20:10 - Redatto da Meteo.it