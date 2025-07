Meteo, allerta caldo 6 luglio 2025, le città a rischio per il Ministero della Salute con livello di criticità

Il Ministero della Salute ha comunicato per domenica 6 luglio 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo per ondate di calore in Italia. Il caldo continua a farsi sentire in buona parte del Paese, in particolare al Centro-Sud e Isole dove l'anticiclone nord-africano è ancora dominante con temperature roventi e afa.

Anche al Nord, nonostante l'arrivo di piogge e temporali intensi, l'afa continua a farsi sentire con elevati tassi di umidità. Scopriamo insieme il bollettino di allerta meteo caldo per il 6 luglio 2025 con i diversi livelli di rischio contrassegnati da bollino rosso, arancione e giallo.

Meteo, ancora caldo rovente da bollino rosso il 6 luglio 2025 in Italia

Nonostante un primo graduale indebolimento della seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 smorzata dall'arrivo di piogge e temporali, le temperature restano bollenti in diverse regioni d'Italia. Il Ministero della Salute ha comunicato per domenica 6 luglio 2025 un livello 3 di allerta meteo per il caldo in diverse città italiane contrassegnate dal bollino rosso.

Ricordiamo che il bollino rosso indica la presenza condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. A seguire le 7 città italiane dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore domenica 6 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Campobasso

Firenze

Palermo

Perugia

Pescara

Meteo caldo anomalo in Italia: dove scattano il bollino arancione e giallo il 6 luglio 2025

Le piogge e la grandine sono tornate in Italia complice il passaggio di un fronte perturbato che, da oggi fino alla prossima settimana, determinerà una tregua dal grande caldo africano ed anomalo delle ultime settimane. Nella giornata di domenica 6 luglio 2025 però le temperature restano roventi in diverse città italiane considerando il bollettino del Ministero della Salute.

Sono 4 le città italiane dove scatta il livello 2 di allerta meteo per il caldo corrispondente al bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'attenzione in questo caso è rivolta verso le seguenti città d'Italia contrassegnate dal bollino arancione:

Bari

Cagliari

Messina

Reggio Calabria

Infine, da non sottovalutare è anche il livello 1 di allerta meteo caldo che è stato comunicato in 15 città italiane contrassegnate dal bollino giallo. Si tratta del livello minimo d'allerta che, attenzione, segnala condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore. Ecco la lista di tutte le città dove scatta il bollino giallo il 6 luglio 2025:

Bolzano

Brescia

Catania

Civitavecchia

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Verona

Viterbo

Come comportarsi in caso di ondate di calore? Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. E' consigliato anche di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, ma anche di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.