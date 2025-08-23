FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo Veneto: allagamenti e disagi nel Padovano e Veneziano. Zaia, dichiara lo stato di emergenza

L'ultima ondata di maltempo in Veneto ha creato diffusi allagamenti soprattutto tra padovano e veneziano e richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per scantinati sommersi dall'acqua, alberi pericolanti oltre a altri disagi
Clima23 Agosto 2025 - ore 16:21 - Redatto da Meteo.it
A causa dell'intenso maltempo in Veneto si sono verificati numerosi allagamenti e si contano ingenti danni. Vi sono stati numerosi interventi dei Vigili del Fuoco sia nel Padovano che nel Veneziano. Il Governatore Zaia ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza. Ecco tutte le ultime news.

Maltempo Veneto: allagamenti e interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo in Veneto ha causato numerosi allagamenti e richiesto altrettanti interventi dei Vigili del Fuoco soprattutto in due zone: quella di Padova e Venezia. Si sono riscontrati ad esempio  forti disagi sulla linea ferroviaria Padova-Venezia, con ritardi fino ai 90 minuti. Se i treni erano bloccati, anche la viabilità stradale, però, non era messa meglio. Allagamenti e blocchi a causa di alberi divelti o di pali caduti hanno mandato il traffico in tilt.

Nel veneziano, inoltre, a causa di tutti gli allagamenti e dei vari disagi, sono rimasti senza energia elettrica un centinaio di utenti.

Insomma tra Padova e Venezia, a causa della pioggia battente e delle quantità di acqua caduta in pochissimo tempo, si sono registrati numerosi allagamenti. Cantine, box auto, scantinati, primi piani dei palazzi, ma anche esercizi commerciali e pubblici. L'acqua non ha fatto distinzioni e ha invaso e sommerso tutto quello che trovava lungo il suo percorso portando con se fango e detriti. Pare che le criticità più grosse abbiano riguardato soprattutto le reti fognarie urbane. Queste ultime sono state messe in difficoltà dall’intensità delle piogge, ma per fortuna i consorzi di bonifica hanno attivato tutte le idrovore disponibili per garantire il deflusso delle acque verso mare ed evitare che la situazione si complicasse ulteriormente.

A causa di tutto ciò, in generale, si sono contate ben 340 chiamate, molte delle quali da cittadini che hanno chiesto aiuto per allagamenti e danni d’acqua, ben 130 interventi effettuati di cui 70 nel padovano e 60 in provincia di Venezia. A scendere in campo sono stati più di 100 gruppi di Protezione Civile con oltre 140 squadre.

Maltempo Veneto: la situazione si sta pian piano normalizzando

Dopo l'emergenza, arriva il momento della conta dei danni. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato d'emergenza. Ecco le parole con cui ha fatto il punto della situazione e ringraziato tutti coloro che sono intervenuti per la sicurezza dei cittadini: "La giornata di oggi è stata segnata da ore di impegno straordinario, iniziato dalle prime luci dell'alba e proseguito senza interruzione per tutta la giornata. Grazie al lavoro incessante di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Reginale di Protezione Civile la situazione, pur rimanendo monitorata con la massima attenzione, rispetto al picco dell'emergenza, sta progressivamente normalizzandosi".  Zaia ha poi aggiunto che: "Per garantire il massimo sostegno ai territori colpiti ho firmato oggi il decreto che dichiara lo Stato di Emergenza regionale".

