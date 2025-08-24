Meteo, piogge e temperature in calo: le previsioni del weekend in Italia

Si delinea un weekend climaticamente instabile e variabile in Italia nell'ultimo weekend di agosto 2025. Il passaggio della perturbazione n.3 del mese si è fatto sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi. Cosa succederà nel fine settimana?

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Clima instabile e variabile durante tutto il fine settimana in Italia nonostante la rimonta dell'alta pressione lungo l’Europa occidentale. L’Italia, infatti, resta esposta ad un flusso di correnti nord-occidentali responsabili di un clima instabile con il rischio di piogge e temporali. Anche nelle regioni del Sud ed Isole va spegnendosi l'utima fiammata africana con un calo delle temperature. Dati alla mano le previsioni meteo del weekend sono di stampo estivo, ma con temperature in linea con il periodo con i valori in alcuni casi anche al di sotto. Ancora molto incerta l'evoluzione per la prossima settimana anche se dovrebbero transitare tre perturbazioni da Nord a Sud con conseguenze dapprima nelle regioni del Centro-Sud e poi al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 24 agosto 2025: bel tempo soleggiato nelle regioni del Sud e Isole con il rischio di annuvolamenti lungo l’Appennino meridionale. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria. In calo le temperature massime con valori che al Nord sfiorano massimo i 26-27°. Nella giornata di lunedì 25 agosto 2025 bel tempo soleggiato in buona parte del Paese, ma con il passare delle ore non si escludono nuvole sulle pianure di Nord-Ovest, su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di isolati temporali sull’Appennino settentrionale e marchigiano e nelle aree interne di Lazio, Molise, Puglia e sulla Sila. In lieve aumento le temperature massime con valori che non superano i 29°, mentre picchi di anche 34° nelle Isole.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano un clima in miglioramento con bel tempo soleggito da martedì 26 agosto 2025 in buona parte del Paese. Nuvole irregolari nel primo pomeriggio sulla Liguria con il rischio di qualche temporale nelle zone interne del Sud, in particolare su Appennino e Basilicata. Mercoledì 26 agosto 2025 cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e Isole, in particolare la Sicilia, mentre rovesci isolati nelle regioni di Nord-Ovest. In serata le piogge si faranno sentire anche sul nord del Piemonte e sulla Lombardia nord-occidentale.

Tra giovedì 27 e venerdì 29 agosto 2025 è previsto un peggioramento nelle regioni del Centro-Nord per il passaggio di un nuovo sistema perturbato che porterà piogge e temporali. Non si escludono fenomeni intensi in Lombardia, Liguria e anche nelle zone di Nord-Est. In aumento le temperature, anche nei valori minimi, mentre le massime sono destinate a crescere nelle Isole complice anche la presenza dei venti di Scirocco.