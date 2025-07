Meteo, piogge e nubifragi in arrivo: ecco quando e dove

L'Italia è nella morsa del caldo con temperature roventi, afa ed elevati tassi di umidità. Nel primo weekend di luglio ancora caldo, ma si intravede una tregua con l'arrivo della prima perturbazione di luglio.

Meteo, Italia tra caldo rovente e il rischio di nubifragi

Prosegue la seconda ondata di calore dell'estate 2025 in Italia con temperature sempre più bollenti lungo tutto lo stivale. Nel primo fine settimana di luglio è previsto un indebolimento dell'anticiclone nord-africano con l'arrivo della prima perturbazione del mese che segna il ritorno del maltempo. Non solo temporali di calore nelle zone montuose ed interne del Paese, ma nei prossimi giorni fenomeni temporaleschi sono previsti sia in pianura che in città. Clima instabile e variabile nelle regioni del Nord con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi accompagnati anche da grandinate e forti raffiche di vento. Nel resto del Paese il caldo resta l'indiscusso protagonista con temperature che sfiorano i 36-37° e picchi di anche 40° al Centro-Sud. Il caldo si farà ancora più sentire per la presenza di elevati tassi di umidità. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana di luglio cambia tutto con l’arrivo della perturbazione numero 1 di luglio che dovrebbe scacciare progressivamente il grande caldo con piogge e temporali dapprima al Nord e in Toscana con un crollo delle temperature di anche -10°. Al Sud in Sicilia bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 4 luglio 2025: cieli sereni o poco nuvolosi, anche se nel pomeriggio annuvolamenti in aumento nelle aree montuose del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Non si esclude il rischio di temporali su Alpi e Prealpi e sui rilievi di Sicilia e Sardegna. In aumento il caldo con temperature che raggiungeranno anche i 40° al Centro-Sud e Isole. Sabato 5 luglio 2025 clima instabile e variabile sulla Pianura Padana con il rischio di fenomeni temporaleschi che, nel pomeriggio, si faranno sentire anche nelle zone di montagna. In calo le temperature nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud e Isole ancora alte.

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? La tendenza

Le previsioni meteo per domenica 6 luglio 2025 delineano un peggioramento del clima nelle regioni del Nord complice l’arrivo di un fronte atlantico che porterà piogge, temporali e un calo delle temperature. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di nubifragi e forti temporali. Nel resto del Paese, in particolare al Centro-Sud e Isole, permane un clima caldo ed afoso con temperature che sfiorano i 40°.

Tutto cambia da lunedì 7 luglio 2025 con un clima che tenderà ad essere più instabile e variabile complice l'arrivo della prima perturbazione del mese che determinerà un indebolimento dell'anticiclone nord-africano. Piogge e temporali dapprima nelle regioni del Nord e Toscana e successivamente, dal 9 luglio 2025, anche nelle regioni del Sud. In calo le temperature complice l'arrivo di una massa d'aria più fresca che farà abbassare i valori rendendoli in linea con la media del periodo. Da martedì 8 luglio 2025 piogge e temporali intensi su Lombardia, Nordest, Emilia-Romagna e parte del Centro. Il caldo africano per il resto della prossima settimana non dovrebbe più coinvolgere l’Italia con temperature che si faranno di gran lunga più sopportabili!