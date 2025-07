Meteo, allerta caldo africano il 5 luglio: 15 città da bollino rosso. L’avviso del Ministero della Salute con livelli di criticità

Caldo e afa in Italia anche sabato 5 luglio 2025. La seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa e spinge il Ministero della Salute a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo caldo anche nella giornata di sabato 5 luglio 2025. Scopriamo le città italiane contrassegnate rispettivamente dal bollino rosso, arancione e giallo.

Allerta meteo caldo 5 luglio 2025 in Italia: le città a rischio con bollino rosso

Temperature roventi in Italia anche nella giornata di sabato 5 luglio 2025. Il Ministero della Salute ha diffuso la lista delle città a rischio contrassegnate dal bollino rosso che corrisponde al livello massimo di allerta meteo per il caldo. Sono 15 le città italiane dove scatta il bollino rosso d'allerta meteo che segnala la presenza condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista delle 15 città italiane dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore il giorno 5 luglio 2025:

Ancona

Bologna

Bolzano

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

L'allerta meteo per il caldo è stata comunicata dal Ministero della Salute per sabato 5 luglio 2025 anche con un livello d'allerta 2 ed 1. Il bollino arancione, corrispondente al livello d'allerta meteo di livello 2, è stato assegnato a solo una città d'Italia nella giornata del 5 luglio 2025. L'attenzione è rivolta verso la città di Cagliari dove scatta l'allerta meteo per ondate di calore di livello 2 che segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Massima attenzione anche alle città contrassegnate dal bollino giallo che corrisponde al livello 1 di allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute sottolinea che l'allerta meteo caldo di livello 1 segnala condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore. A seguire tutte le città dove scatta il bollino giallo d'allerta per il 5 luglio 2025 in Italia: