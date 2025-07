Meteo, che tempo farà nel primo fine settimana di luglio?

L'Italia è ancora nella morsa del caldo intenso; afa e alti tassi di umidità lungo tutto lo stivale con le temperature che sfiorano anche i 40°. Scopriamo le previsioni in vista del primo weekend di luglio.

Meteo, l'alta pressione domina l'Italia con caldo e afa

Clima caldo e soleggiato in Italia anche nel primo weekend di luglio 2025. L'alta pressione non molla la presa, anzi continua a dominare buona parte del Mediterraneo con temperature alte e afa. Non si escludono, nelle ore centrali del giorno, temporali di calore in diverse zone d'Italia, in particolare in quelle montuose ed interne. Attenzione: le previsioni delineano anche fenomeni temporaleschi intensi che, in alcune regioni, potrebbero accompagnarsi con grandinate e fortissime raffiche di vento. Non cambiano le temperature con valori compresi tra i 36-37° e picchi di anche 40° al Centro-Sud e Isole. Ma quando finirà questa forte ed intensa ondata di calore dell'estate 2025? Stando alle previsioni una prima tregua è attesa proprio tra il weekend e gli inizi della prossima settimana per il passaggio della perturbazione n.1 di luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 3 luglio 2025: cielo sereno o poco nuvoloso in Italia, ma dal pomeriggio annuvolamenti sparsi nelle zone montuose del Paese con il rischio di isolati rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, rilievi di Sicilia e Sardegna. Stabili le temperature con un clima caldo e afoso e valori compresi tra 31-38° e picchi anche 40° al Centro-Sud e Isole. Nella giornata di venerdì 4 luglio 2025 bel tempo soleggiato al mattino, mentre piogge e temporali di calore nel pomeriggio su Alpi, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Meridionale e zone montuose della Sicilia. Il caldo afoso si farà ancora di più sentire con temperature fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole.

La tendenza meteo del primo weekend di luglio 2025 in Italia

La seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 dopo aver raggiunto il suo picco inizierà ad attenuarsi a partire dal weekend tra il 5 e il 6 luglio. In arrivo correnti più fresche già da sabato 5 luglio, ma domenica 6 luglio è previsto un decisivo cambio di rotta complice l'arrivo della prima perturbazione del mese che si farà sentire con piogge e temporali nelle regioni del Nord. In calo anche le temperature visto che nel fine settimana una forte ondata di maltempo interesserà diversi settore del Nord Italia. Le regioni del Sud e la Sicilia dovranno attendere ancora qualche giorno per liberarsi dalla morsa del caldo intenso considerando che la calura dovrebbe attenuarsi in modo sensibile solo a metà della prossima settimana.

Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio piogge e temporali in Piemonte e Lombardia e nelle ore a seguire anche lungo l’Appennino, nei settori più interni della Sicilia, e sulle Alpi e le Prealpi centrali e orientali. Le temperature subiranno un lieve calo nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud e Isole saranno ancora calde. Domenica 6 luglio è previsto l'arrivo della prima perturbazione del mese di luglio che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi in molte aree del Nord Italia. Non si escludono fenomeni temporaleschi molto intensi, con forti temporali e piogge abbondanti e insistenti, grandine e violente raffiche di vento. La prossima settimana inizia con un clima variabile nelle regioni del Nord Italia con temperature in calo al Sud. Nelle regioni meridionali e Isole il cambiamento è atteso da mercoledì 9 luglio con un indebolimento dell'alta pressione e una diminuzione della calura. Continuate a seguirci per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.