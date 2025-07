Meteo, 3-4 luglio con caldo africano: afa in aumento

Continua la fase meteo dominata dall’alta pressione con prevalenza di sole e clima estremamente caldo, in un contesto in cui le ore centrali del giorno sono caratterizzate dall’instabilità, che favorirà la formazione di numerosi temporali di calore sulle zone montuose e interne del Paese; i temporali potranno essere di forte intensità a causa del calore accumulato in atmosfera. Il vero protagonista rimarrà - per ora – il caldo, destinato addirittura a intensificarsi: in particolare sono attese punte fino a 36-37 gradi al Nord, fino a 40 gradi e anche leggermente oltre al Centro-Sud e Isole; la sensazione di calore verrà inoltre accentuata dagli elevati tassi umidità, con il caldo che quindi risulterà particolarmente afoso. La fine di questa lunga e intensa ondata di caldo potrebbe arrivare tra il weekend e gli inizi della prossima, quando è probabile il passaggio perturbazione n.1 di luglio, con temporali diffusi già alla fine di domenica 6 su gran parte del Nord, in propagazione poi lunedì 7 anche alle regioni centrali, mentre le correnti fresche al seguito della perturbazione dovrebbero spazzare via la calura prima dalle regioni settentrionali e centrali, poi entro martedì anche al Sud.

Previsioni meteo per giovedì 3 luglio

Oggi al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con appena un po’ di nuvole sulle Alpi. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose del Paese: isolati rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, rilievi di Sicilia e Sardegna. Non si escludono sconfinamenti verso le vicine pianure. Temperature stazionarie o in lieve aumento: caldo molto afoso, con punte massime quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi e punte di 39-40 gradi al Centro-Sud e Isole. Venti a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì 4 luglio

Domani al mattino tempo in generale bello e soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sui rilievi del Paese, con isolati temporali su Alpi, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Meridionale e zone montuose della Sicilia. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole.