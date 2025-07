Meteo, 4-5 luglio roventi poi calo termico di 10 gradi: le previsioni

Continua il dominio dell’alta pressione, con tempo in prevalenza soleggiato e clima estremamente caldo. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata, l’instabilità atmosferica favorirà la formazione di numerosi temporali di calore sulle zone montuose e interne del Paese, che potranno sconfinare verso le vicine pianure e risultare localmente di forte intensità a causa delle elevate temperature e dell’energia in gioco. Nei prossimi giorni e nel fine settimana, l’instabilità tenderà ad aumentare ulteriormente, soprattutto al Nord, dove i temporali potranno interessare anche i settori di pianura.



Nel frattempo, il vero protagonista rimane il caldo, con punte di 36-37°C al Nord e picchi fino a 40°C al Centro-Sud. Il caldo risulterà particolarmente opprimente a causa degli elevati tassi di umidità. Fortunatamente, sembra mancare poco alla fine di questa lunga e intensa ondata di calore: tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, l’arrivo della perturbazione numero 1 di luglio dovrebbe scacciare progressivamente il grande caldo, ma porterà anche una fase di maltempo intenso, con possibili criticità soprattutto al Nord e in Toscana. Le correnti fresche al seguito della perturbazione determineranno un crollo delle temperature anche di 10°C nel giro di pochi giorni, riportandole su valori più vicini alle medie tipiche per il periodo, dunque prossimi alla norma climatica. Le regioni meridionali e la Sicilia dovranno però probabilmente attendere più a lungo per liberarsi dalla morsa del caldo intenso: stando alle attuali proiezioni meteo, in questi settori la calura dovrebbe attenuarsi in modo sensibile solo a metà della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì 4 luglio

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sui rilievi del Paese, con isolati temporali su Alpi, Prealpi, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Meridionale e zone interne e montuose della Sicilia e della Sardegna. In serata fase instabile al Nord anche in Pianura. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per sabato 5 luglio

Mattinata instabile sulla Pianura Padana, dove resterà il rischio di temporali. Pomeriggio instabile invece in montagna, con rovesci e temporali. Cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi altrove. Le temperature subiranno un lieve calo nelle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud e nelle Isole maggiori il clima resterà molto caldo.