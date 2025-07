Meteo, allerta caldo africano il 3 luglio 2025: tutte le città a rischio per il Ministero della Salute

Una nuova ondata di calore è previsto per giovedì 3 luglio 2025 in Italia. Il Ministero della Salute ha diramato lo stato di allerta meteo caldo in diverse città italiane contrassegnate rispettivamente dal bollino rosso, arancione e giallo.

La seconda ed intensa ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa in Italia e per giovedì 3 luglio 2025 è stata emessa una nuova allerta meteo per caldo da Nord a Sud. Il Ministero della Salute ha comunicato uno stato di allerta meteo caldo di livello 3 corrispondente al bollino rosso. Si tratta del massimo livello d'allerta meteo per ondate di calore ed indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Scopriamo nel dettaglio tutte le città italiane da bollino rosso nella giornata di giovedì 3 luglio 2025 dove sono previste ondate di calore con temperature bollenti:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Verona

Viterbo

Allerta ondata di calore il 3 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Attenzione: nella giornata di giovedì 3 luglio 2025 il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per il caldo anche di livello 2. Nel caso di allerta caldo di livello 2 scatta il bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. A seguire tutte le città a rischio ondate di calore il 3 luglio 2025:

Pescara

Venezia

Infine si segnala anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 1 corrispondente al bollino giallo. Si tratta del livello 1 di allerta che segnala uno stato di pre-allerta. In questo caso il Ministero segnala l'arrivo di possibile ondate di calore invitando a prestare particolare attenzione a chi si mette in viaggio. A seguire tutte le città da bollino giallo il 3 luglio 2025 in Italia:

Bari

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Reggio Calabria

Napoli

Messina

Cosa fare in caso di ondate di calore? Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde del giorno. Non solo, è consigliato non esporsi al sole nelle ore più caldo ed evitare anche attività sportiva all'aperto. Tra i soggetti maggiormente a rischio durante le ondate di calore ci sono: cardiopatici, anziani, ma anche bambini.