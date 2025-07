Meteo, prima tregua dal grande caldo africano: quando in Italia?

La seconda ondata di calore dell'estate 2025 continua a dominare il Mediteranneo garantendo un clima soleggiato ed afoso in buona parte del Paese. L'allerta caldo resta altissima in diverse città italiane, mentre il maltempo torna protagonista al Sud con piogge e temporali.

Meteo, Italia divisa in due: caldo al Centro-Sud e piogge al Nord

E' una Italia climaticamente divisa in due nei primi giorni di luglio. L'anticiclone nord-africano non molla la prese nelle regioni del Centro-Sud e Isole dove persiste un clima di stampo estivo con temperature bollenti e valori superiori alla media. Tempo soleggiato in buona parte d'Italia nei prossimi giorni anche se una fase climatica instabile si inizia a delineare nelle ore centrali favorendo un gran numero di temporali di calore lungo tutto lo stivale. Caldo ed afa si confermano i protagonisti della prima settimana di luglio con temperature stazionarie e valori compresi tra i 36-37° al Nord e picchi di anche 40° al Centro-Sud e Isole. Il caldo si farà sentire ancora di più complice la presenza di alti tassi di umidità, in particolare nella pianura padana. Le previsioni meteo delineano per la prossima settimana una tregua dal grande caldo complice l'arrivo della prima perturbazione di luglio che porterà piogge e temporali dapprima nelle regioni del Nord e poco dopo al Centro-Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 3 luglio 2025: bel tempo soleggiato nelle prime ore del mattino con qualche primo annuvolamento nel pomeriggio lungo le zone montuose. Non si escludono fenomeni temporaleschi lungo le Alpi, ma anche i rilievi di Sicilia e Sardegna. Il caldo resta afoso con temperature stabili e valori compresi tra i 31-38° e punte di anche 40° nelle regioni meridionali e Isole. Venerdì 4 luglio 2025 si delinea un'altra giornata climaticamente stabile e soleggiata, ma dal pomeriggio il maltempo farà capolino con temporali di calore lungo l'Appennino abruzzese e molisano, Appennino meridionale e zone montuose della Sicilia. Stabili le temperature con valori sempre bollenti e picchi di 40°

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà nel primo weekend di luglio 2025?

Le previsioni meteo segnalano un primo indebolimento della seconda intensa ondata di calore dell'estate 2025 che ha raggiunto il picco in questi giorni. Nel primo weekend di luglio, sabato 5 e domenica 6, si delinea una tregua dal caldo afoso complice l'arrivo di correnti più fresche con le temperature in lieve calo da domenica in buona parte delle regioni del Nord. Attenzione: nel weekend non si escludono rovesci e fenomeni temporaleschi anche intensi con il rischio di grandinate nelle regioni del Nord. Al Sud e Isole, invece, il fine settimana sarà ancora all'insegna dell'anticiclone nord-africano con caldo, afa e sole.

La calura dovrebbe attenuarsi solo a partire dalla prossima settimana con l'arrivo della prima perturbazione di luglio che colpirà, da domenica 6 luglio 2025, dapprima le regioni del Nord con fenomeni localmente molto intensi con forti temporali e piogge con tanto di grandine e violente raffiche di vento. Clima caldo e stabile nel resto del Paese. In calo le temperature dapprima nelle regioni del Centro-Nord, mentre il grande caldo si farà ancora sentire al Sud e Isole dove una tregua è prevista solo da mercoledì 9 luglio 2025. Come sempre vi invitiamo a seguirci per i prossimi aggiornamenti e per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.