Meteo, allerta gialla per maltempo il 3 luglio 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo nelle regioni del Nord Italia colpite dal passaggio di un fronte perturbato. Piogge e temporali in diverse regioni fanno scattare un nuovo stato di allerta meteo per maltempo e criticità anche nella giornata di giovedì 3 luglio 2025.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla per temporali il 3 luglio 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 3 luglio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo per piogge e temporali. L'intensa ondata di calore che da settimane sta interessando buona parte d'Italia inizia ad indebolirsi nelle regioni del Nord colpite dal passaggio di una violenta perturbazione che da giorni ha fatto scattare l'allerta meteo per temporali. Dopo giornate di grande caldo e sole con temperature bollenti, in diverse regioni si registrano fenomeni temporaleschi intensi associati anche a grandinate. Danni e disagi in diverse regioni e la situazione non migliora neppure nelle prossime 24h considerando lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità diramata per il rischio di temporali.

Ecco le regioni e le zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 3 luglio 2025:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Allerta meteo per rischio idrogeologico il 3 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre giovedì 3 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Attenzione: il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Massima allerta nelle prossime ore per un possibile rischio idrogeologico in una sola regione. Si tratta dell'Abruzzo dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allerta nelle zone di: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro.