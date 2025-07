Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 2 luglio 2025 in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Caldo ed afa continuano a farsi sentire anche nei primi giorni di luglio, ma piogge e temporali si registrano in diverse regioni del Nord. Ecco le regioni e zone a rischio allerta meteo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 2 luglio 2025

Piogge e rovesci, non solo di calore, tornano in Italia nei primi giorni di luglio. Il grande caldo non molla la presa lungo tutto lo stivale, ma il passaggio di un fronte perturbato inizia ad indebolire l'anticiclone nord-africano ben piazzato da settimane lungo il Mediterraneo. Dopo settimane segnate dalla seconda ondata di calore dell'estate 2025 con temperature bollenti e valori superiori alla media, nei primi giorni di luglio piogge e temporali tornano protagonisti in diverse regioni d'Italia senza intaccare gli alti tassi di umidità ed afa.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 2 luglio 2025 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 2 luglio 2025:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene;

: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po;

: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo Italia, stato di allerta gialla per criticità il 2 luglio 2025

Non solo, sempre per mercoledì 2 luglio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in alcune regioni dello stivale. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico il 2 luglio 2025: