Maltempo a Torino, una tromba d’aria a Settimo fa registrare danni e disagi - Video

Comune di Settimo Torinese

Il maltempo si è abbattuto con violenza sulla provincia di Torino, causando disagi e danni in diverse località. In particolare, a Settimo Torinese si è verificata una tromba d’aria che ha sradicato alberi e provocato ingenti danni a tetti e strutture. Nella zona dell’Alta Val Susa, invece, la situazione è stata ancora più critica con il crollo di un ponte a Oulx.

Maltempo Torino: tromba d’aria a Settimo Torinese, tetti scoperchiati e alberi caduti

Nel primo pomeriggio, una tromba d’aria ha colpito Settimo Torinese, lasciando dietro di sé un fronte di distruzione. Decine gli alberi caduti, molti dei quali hanno ostruito le strade e colpito veicoli in sosta. Diversi tetti sono stati letteralmente scoperchiati dalla furia del vento, costringendo numerose famiglie a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite. Alcuni edifici industriali hanno subito danni strutturali, con coperture metalliche sollevate e lamiere sparse ovunque.

Ponte travolto a Oulx: interrotto il collegamento tra due frazioni

Più a ovest, nella zona montana dell’Alta Val Susa, la piena di un torrente ha causato il crollo di un ponte a Oulx. Il violento flusso d’acqua, ingrossato dalle piogge incessanti delle ultime ore, ha travolto la struttura che collegava due frazioni, isolando temporaneamente parte della popolazione locale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per valutare l’entità dei danni e pianificare un ripristino d’emergenza. Al momento si stanno predisponendo percorsi alternativi per garantire i collegamenti viari.

❗️Nuovi forti nubifragi hanno colpito nel pomeriggio di oggi l'Alta Val di Susa.



Diversi torrenti ingrossati a Grand'Hoche che hanno causato il crollo ponte che conduce al vecchio mulino di Beaulard, frazione di Oulx. Video da "La Valsusa". pic.twitter.com/90exCdnZoM — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 1, 2025

Allerta meteo e raccomandazioni

Le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza. Rimane attiva l’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico in diverse aree della regione. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Il maltempo, secondo le previsioni, potrebbe proseguire anche nelle prossime ore. Monitoraggi costanti sono in corso per prevenire ulteriori criticità