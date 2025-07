Meteo, l’anticiclone nord-africano indebolito da un fronte perturbato: tornano le piogge in Italia

L'Italia è ancora nella morsa della seconda ondata di calore dell'estate 2025. Caldo ed afa sono ancora indiscussi protagonisti nelle regioni del Centro-Sud e Isole, ma anche in montagna dove lo zero termico sulle Alpi supera i 5000 metri. Al Nord l'afa non molla la prese, ma tornano piogge e temporali.

Meteo, grande caldo al Centro-Sud e piogge al Nord

Prosegue il grande caldo in Italia complice la presenza del bollente anticiclone africano che ha fatto registrare un aumento delle temperature con picchi di anche 37-38° in Italia e lo zero termico che sulle Alpi ha infranto i 5000 metri d'altezza. Le previsioni meteo per la prima settimana di luglio sono ancora all'insegna dell'anticiclone nord-africano che non molla la presa nelle regioni del Centro-Sud ed Isole dove caldo e afa si faranno ancora sentire per tutta la prossima settimana con valori che sfioreranno anche i 40°.

Al Nord, invece, è previsto un indebolimento della seconda ondata di calore dell'estate 2025 complice l'arrivo di un fronte perturbato con piogge e temporali anche intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo per maltempo. Nonostante le piogge le temperature al Nord restano alte con valori intorno ai 36-37 tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio e il fenomeno delle notti tropicali. La situazione sarà ancora peggio per la presenza di elevati tassi di umidità sulla valle padana dove il caldo afoso non darà tregua che favoriranno i temporali di calore che, nelle regioni del Nord, saranno intensi anche sotto forma di grandinate. Un ridimensionamento dell'afa e del calore è previsto tra domenica 6 e martedì 8 luglio con il passaggio della prima perturbazione di luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 1 luglio 2025: caldo e afa nelle regioni del Nord con la colonnina di mercurio che sfiora i 34-35 gradi. A metà giornata i primi temporali di calore nelle aree montuose e successivamente anche in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi associati a grandinate e raffiche di vento. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato anche se non si escludono possibili temporali di calore anche in Toscana e Sardegna.

Le temperature massime restano stabili con picchi di anche 37-39°. Nella giornata di mercoledì 2 luglio 2025 ancora bel tempo soleggiato nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Al Nord ancora nuvole con il rischio di piogge e temporali anche localmente violenti, associati a grandinate e raffiche di vento. In lieve calo le temperature al Nord, mentre valori ancora alti intorno ai 37-40° al Centro-Sud.

Che tempo farà nel primo weekend di luglio 2025?

Ancora caldo lungo tutto lo stivale nella giornata di giovedì 3 luglio 2025 con temperature in aumento anche al Nord dopo un lieve calo. Le previsioni meteo delineano un clima stabile e soleggiato, ma con il rischio di temporali di calori isolati lungo l’Appennino e sulle Alpi occidentali. Venerdì 4 luglio è previsto il passaggio di una perturbazione accompagnata da una massa d'aria fredda nelle regioni settentrionali con una conseguente attenuazione del caldo. L'ondata di calore non si spegne, anzi continuerà a farsi sentire in Italia.

Ancora incerta la tendenza meteo per il primo weekend di luglio anche se le previsioni meteo delineano la presenza di aria meno caldo in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Domenica 6 luglio 2025 al Nord le temperature si avvicinano ai valori del periodo complice il passaggio di alcune perturbazioni accompagnate da temporali localmente intensi. Si tratta di un’evoluzione ancora da confermare, come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.