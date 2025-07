Allerta meteo gialla per piogge il 5 luglio 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per sabato 5 luglio 2025 un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in diverse regioni. L'anticiclone nord-africano comincia ad indebolirsi nel primo weekend di luglio: è in arrivo una tregua dal grande caldo?

Maltempo in Italia il 5 luglio 2025: ecco dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge

Il primo weekend di luglio 2025 segna il graduale indebolimento dell'anticiclone nord-africano. Dopo settimane di grande calo con temperature roventi che hanno visto la colonnina di mercurio sfiorare anche i 40° in diverse regioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per sabato 5 luglio 2025 il ritorno di piogge e temporali in diverse regioni del Nord.

Se al Sud e Isole persiste un clima caldo ed afoso con sole e temperature bollenti, una massa d'aria fredda comincia a farsi strada nelle regioni settentrionali facendo indebolire l'anticiclone nord-africano con un conseguente calo delle temperature. Nella giornata di sabato 5 luglio 2025, infatti, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni. Ecco nel dettaglio le zone interessate dall'allerta gialla per temporali: