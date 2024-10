Maltempo in Italia: esondazioni e frane in Liguria, allagamenti anche in Piemonte. La situazione

Il Nord Italia è nella morsa del maltempo. Piogge abbondanti e nubifragi hanno colpito nelle ultime ore diverse regioni del Nord dove si registrano esondazioni, frane e criticità importanti. La situazione.

Maltempo in Liguria, allagamenti ed esondazioni: strade chiuse e disagi alla circolazione

Una forte ondata di maltempo ha colpito già ieri la regione Liguria dove è scattata, come vediamo anche dalle immagini, l'emergenza maltempo. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre, uno stato di allerta arancione in Liguri per rischio temporali ed idrogeologico nelle zone di: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente. Sono previsti fino a 300 millimetri di pioggia in sole 24 h.

Le forti ed abbondanti piogge hanno fatto esondare il fiume Bormida nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. Oltre alle esondazioni di fiumi e torrenti, si sono registrate disagi alla circolazione per la caduta di alberi che hanno richiesto la chiusura di diverse strade tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona. Chiusa per circa un'ora anche l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova.

Intanto, visto il forte maltempo e lo stato di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, molte scuole sono rimaste chiuse. Anche i treni hanno subito problemi, in particolare nella zona tra Loano e Pietra Ligure. Nelle prossime ore è previsto ancora forte maltempo, di fatti osservato speciale e il torrente Letimbro, a Savona, attualmente in piena.

Maltempo in Piemonte: scuole chiuse anche in provincia di Alessandria

La forte ondata di maltempo, associata al passaggio di una doppia perturbazione atlantica, sta interessando anche il Piemonte dove è stata diramata l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale.

La situazione è costantemente monitorata, ma le piogge abbondanti hanno causato allagamenti e disagi in diverse zone. In particolare nella provincia di Alessandria dove si sono registrati allagamenti, fiumi e torrenti ingrossati, in particolare l’Erro e la Bormida, che è esondata. Diverse le strade chiuse e visto lo stato di emergenza maltempo è stata richiesta la chiusura delle scuole anche in provincia di Alessandria.

Chiusa anche la Strada Provinciale 150 a causa dell'allagamento del sottopasso a Bosco Marengo all'intersezione con la 35 Bis, mentre diverse strade sono state chiuse al traffico per la presenza di acqua. Il sindaco Giorgio Abonante ha comunicato: "sono tenuti sotto controllo il livello del fiume Bormida e il suo ponte che, nel caso di un superamento dei limiti di sicurezza, verrebbe chiuso".