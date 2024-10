Maltempo Liguria, allagamenti e fiumi esondati. Strade, treni e voli in tilt, scuole chiuse: le ultime news

Numerosi allagamenti in Liguria. Timori per fiumi e torrenti, alcuni sono esondati. Problemi per strade, treni e aerei. Domani, 17 ottobre, molte scuole chiuse e allerta meteo arancione. Ecco le ultime news sul maltempo in Liguria

Clima 16 Ottobre 2024 - ore 18:57 - Redatto da Meteo.it Clima 16 Ottobre 2024 - ore 18:57 - Redatto da Meteo.it