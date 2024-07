Dove andare nel secondo weekend di luglio?

Ormai manca davvero poco alle "vacanze d'agosto" e il secondo fine settimana di luglio potrebbe essere l'occasione perfetta per concedersi un anticipo di mare, ma anche per dedicarsi alla visita di qualche piccolo borgo o delle più rinomate città s'arte, prima che queste vengano prese completamente d'assalto dai turisti. Coloro che amano concedersi esperienze gastronomiche poi, potranno dedicare il secondo weekend di luglio alla visita di una delle tante sagre che animano il Bel Paese.

Idee per un viaggetto nel secondo weekend di luglio

Le ultime tendenze meteo ci dicono che il sole sarà ancora una volta protagonista del fine settimana (a parte una perturbazione al Nord). Complici le alte temperature di questi giorni, saranno ancora una volta le località balneari quelle più scelte.

Per i tanti italiani che stanno pensando in queste ore di concedersi un anticipo di mare, le proposte non mancano. Tra le mete preferite troviamo le spiagge del Sud, ma anche la costa ligure che, con le sue 34 Bandiere Blu 2024 si conferma la regione con le migliori spiagge d'Italia.

Coloro che invece vogliono approfittare di questo fine settimana per visitare città d'arte potranno contare su un'ampia scelta di destinazioni. Sono infatti molte le località che offrono veri e propri musei a cielo aperto, partendo da Roma, per arrivare fino a Verona, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo. Chi vuole dedicarsi alla visita delle grandi città, potrà farlo in questo fine settimana, evitando così la calca di turisti tipica del mese d'agosto.

Per prendersi una pausa dagli impegni e dai ritmi frenetici delle grandi città, ricaricare le batterie e ripartire, è possibile scegliere un fine settimana immersi nella natura. Anche in questo caso le proposte sono tantissime. Sardegna, Trentino, Piemonte e Val d'Aosta sono alcune possibili mete per chi è alla ricerca di località che offrono la possibilità di fare escursioni nel verde e scoprire paesaggi fiabeschi.

Sagre ed eventi secondo weekend di luglio

Chi cerca una vacanza o una gita enogastronomica, che sappia unire a un'esperienza indimenticabile nelle più belle località italiane anche i profumi della cucina tipica, potrà scegliere tra le tante sagre ed eventi che in questo fine settimana animano i piccoli borghi.

Tra le feste popolari al Nord più rinomate troviamo la Sagra della Toma di Lanzo a Usseglio - in provincia di Torino - e la Fiera del Tartufo Nero di Roddino, che si svolge in provincia di Cuneo.

Spostandoci nel Centro Italia sarà possibile lasciarsi avvolgere dai profumi che si sprigionano dalla Sagra della Vongola a Goro, in provincia di Ferrara, oppure concedersi un "peccato di gola" alla Sagra della Rana, che si svolge a Reno Centese di Cento in provincia di Ferrara.

Anche il Sud Italia è da sempre sinonimo di "buona tavola" e per questo fine settimana propone moltissimi eventi enogastronomici che permetteranno di assaporare i migliori piatti della tradizione immersi nella convivialità tipica dei suoi abitanti. Per chi vuole trascorrere qualche ora all'aperto consigliamo Wine e Taranta Fest a Teora, in provincia di Avellino, o la Sagra della pizza fritta e notte della tammorra, che si tiene a Schiava, nella città metropolitana di Napoli.