Bandiere Blu 2024: ecco le migliori spiagge d'Italia

Sono ben 236 i Comuni italiani ad essersi aggiudicati l'ambitissima Bandiera Blu 2024. Rispetto allo scorso anno sono cresciute le località marittime vincitrici, grazie a 14 new entry che vanno in qualche modo a compensare le 4 uscite.

Come ogni anno la Foundation for Environmental Education (Fee) ha decretato quali sono le spiagge italiane che, per qualità delle acque, educazione ambientale e servizi offerti, possono fregiarsi del titolo Bandiera Blu 2024.

In tutto sono stati 236 i Comuni ad essersi guadagnati il riconoscimento nella 38esima edizione, per un totale di 485 Bandiere Blu 2024 che sventoleranno su località marine, lacustri e approdi turistici. Si tratta dell'11% circa delle spiagge premiate a livello mondiale, ma anche di un ottimo "biglietto da visita" per tutte quelle località che puntano sul turismo.

Bandiere Blu 2024, la classifica delle Regioni

La Liguria perde due località ma può contare su altrettante new entry, confermandosi così - con ben 34 località - la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu 2024.

A seguire la Puglia, che difende il secondo posto grazie a 3 new entry che compensano l'unica località uscita. In totale sono quindi 24 i riconoscimenti ottenuti quest'anno dalla regione pugliese.

Il terzo posto va ex aequo alla Campania e alla Calabria, che ottengono entrambe un riconoscimento in più e salgono quindi a 20 Bandiere.

Seguono le Marche, che con 19 riconoscimenti supera la Toscana, che quest'anno perde una Bandiera attestandosi a 18. La Sardegna conferma tutte le 15 località già premiate lo scorso anno e viene raggiunta dall'Abruzzo che quest'anno può contare su un nuovo ingresso. Anche in Sicilia quest'anno sventoleranno tre bandiere in più, per un totale di 14.

Con due Comuni in più il Trentino Alto Adige sale a 12 vessilli (contano infatti anche i laghi), mentre il Lazio conferma le 10 Bandiere Blu 2023. Emilia Romagna e Veneto possono vantare 9 località premiate. Chiudono la classifica delle migliori spiagge italiane la Basilicata e il Piemonte - con 5 località ciascuno - la Lombardia a quota 3, il Friuli Venezia Giulia e il Molise, entrambi con 2 Bandiere.

Bandiere Blu 2024 Liguria

Bordighera (Imperia)

Sanremo (Imperia)

Riva Ligure (Imperia)

Santo Stefano al Mare (Imperia)

Imperia (Imperia)

Diano Marina (Imperia)

Laigueglia (Savona)

Ceriale (Savona)

Borghetto Santo Spirito (Savona)

Loano (Savona)

Pietra Ligure (Savona)

Borgio Verezzi (Savona)

Finale Ligure (Savona)

Noli (Savona)

Spotorno (Savona)

Bergeggi (Savona)

Savona (Savona)

Albissola Marina (Savona)

Celle Ligure (Savona)

Varazze (Savona)

Sori (Genova)

Recco (Genova)

Camogli (Genova)

Santa Margherita Ligure (Genova)

Chiavari (Genova)

Lavagna (Genova)

Sestri Levante (Genova)

Moneglia (Genova)

Framura (La Spezia)

Bonassola (La Spezia)

Levanto (La Spezia)

Bandiere Blu 2024 Puglia

Isole Tremiti (Foggia)

Rodi Garganico (Foggia)

Peschici (Foggia)

Vieste (Foggia)

Zapponeta (Foggia)

Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

Polignano a Mare (Bari)

Monopoli (Bari)

Fasano (Brindisi)

Ostuni (Brindisi)

Carovigno (Brindisi)

Lecce (Lecce)

Melendugno (Lecce)

Castro (Lecce)

Patù (Lecce)

Salve (Lecce)

Ugento (Lecce)

Gallipoli (Lecce)

Nardò (Lecce)

Manduria (Taranto)

Maruggio (Taranto)

Leporano (Taranto)

Castellaneta (Taranto)

Ginosa (Taranto)

Bandiere Blu 2024 Campania

Cellole (Caserta)

Massa Lubrense (Napoli)

Sorrento (Napoli)

Piano di Sorrento (Napoli)

Vico Equense (Napoli)

Anacapri (Napoli)

Positano (Salerno)

Capaccio Paestum (Salerno)

Agropoli (Salerno)

Castellabate (Salerno)

Montecorice (Salerno)

San Mauro Cilento (Salerno)

Pollica (Salerno)

Casal Velino (Salerno)

Ascea (Salerno)

Pisciotta (Salerno)

Centola (Salerno)

Camerota (Salerno)

Ispani (Salerno)

Vibonati (Salerno)

Bandiere Blu 2024 Calabria

Tortora (Cosenza)

Praia a Mare (Cosenza)

San Nicola Arcella (Cosenza)

Santa Maria del Cedro (Cosenza)

Diamante (Cosenza)

Rocca Imperiale (Cosenza)

Roseto Capo Spulico (Cosenza)

Trebisacce (Cosenza)

Villapiana (Cosenza)

Cirò Marina (Crotone)

Melissa (Crotone)

Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Sellia Marina (Catanzaro)

Catanzaro (Catanzaro)

Soverato (Catanzaro)

Parghelia (Vibo Valentia)

Tropea (Vibo Valentia)

Caulonia (Reggio Calabria)

Roccella Jonica (Reggio Calabria

Siderno (Reggio Calabria)

Bandiere Blu 2024 Marche

Gabicce Mare (Pesaro Urbino)

Pesaro (Pesaro Urbino)

Fano (Pesaro Urbino)

Mondolfo (Pesaro Urbino)

Senigallia (Ancona)

Ancona (Ancona)

Sirolo (Ancona

Numana (Ancona)

Porto Recanati (Macerata)

Potenza Picena (Macerata)

Civitanova Marche (Macerata)

Porto Sant’Elpidio (Fermo)

Fermo (Fermo)

Porto San Giorgio (Fermo)

Altidona (Fermo)

Pedaso (Fermo)

Cupra Marittima (Ascoli Piceno)

Grottammare (Ascoli Piceno)

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Bandiere Blu 2024 Toscana

Carrara (Massa Carrara)

Massa (Massa Carrara)

Forte dei Marmi (Lucca)

Pietrasanta (Lucca)

Camaiore (Lucca)

Viareggio (Lucca)

Pisa (Pisa)

Livorno (Livorno)

Rosignano Marittimo (Livorno)

Cecina (Livorno)

Bibbona (Livorno)

Castagneto Carducci (Livorno)

San Vincenzo (Livorno)

Piombino (Livorno)

Follonica (Grosseto)

Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Grosseto (Grosseto)

Orbetello (Grosseto)

Bandiere Blu 2024 Sardegna

Castelsardo (Sassari)

Sorso (Sassari)

Sassari (Sassari)

Santa Teresa Gallura (Sassari)

Aglientu (Sassari)

Aglientu (Sassari) Trinità d’Agultu e Vignola (Sassari)

Badesi (Sassari)

La Maddalena (Sassari)

Palau (Sassari)

Budoni (Sassari)

Oristano (Oristano)

Tortolì (Nuoro)

Bari Sardo (Nuoro)

Quartu Sant’Elena (Cagliari)

Sant’Antioco (Sud Sardegna)

Bandiere Blu 2024 Abruzzo

Martinsicuro (Teramo)

Alba Adriatica (Teramo)

Tortoreto (Teramo)

Giulianova (Teramo)

Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Pineto (Teramo)

Silvi (Teramo)

Pescara (Pescara)

Francavilla al Mare (Chieti

Ortona (Chieti)

Fossacesia (Chieti)

Vasto (Chieti)

San Salvo (Chieti)

Villalago (L’Aquila)

Scanno (L’Aquila)

Bandiere Blu 2024 Sicilia

Lipari (Messina)

Tusa (Messina)

Alì Terme (Messina)

Roccalumera (Messina)

Furci Siculo (Messina)

Santa Teresa di Riva (Messina)

Santa Teresa di Riva (Messina) Letojanni (Messina)

Taormina (Messina)

Modica (Ragusa)

Ispica (Ragusa)

Pozzallo (Ragusa)

Scicli (Ragusa)

Ragusa (Ragusa)

Menfi (Agrigento)

Bandiere Blu 2024 Trentino Alto Adige

Vallelaghi (Trentino Alto Adige)

Sella Giudicarie (Trentino Alto Adige)

Tenno (Trentino Alto Adige)

Bondone (Trentino Alto Adige)

Bedollo (Trentino Alto Adige)

Baselga di Pinè (Trentino Alto Adige)

Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige)

Tenna (Trentino Alto Adige)

Calceranica al Lago (Trentino Alto Adige)

Levico Terme (Trentino Alto Adige)

Caldonazzo (Trentino Alto Adige)

Lavarone (Trentino Alto Adige)

Bandiere Blu 2024 Emilia Romagna

Comacchio (Ferrara)

Ravenna (Ravenna)

Cervia (Ravenna)

Cesenatico (Forlì-Cesena)

Gatteo (Forlì-Cesena)

San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)

Bellaria Igea Marina (Rimini)

Riccione (Rimini)

Misano Adriatico (Rimini)



Bandiere Blu 2024 Veneto

San Michele al Tagliamento (Venezia)

Caorle (Venezia)

Eraclea (Venezia)

Jesolo (Venezia)

Cavallino Treporti (Venezia)

Venezia (Venezia)

Chioggia (Venezia)

Rosolina (Rovigo)

Porto Tolle (Rovigo)



Bandiere Blu 2024 Basilicata

Maratea (Potenza)

Bernalda (Matera)

Pisticci (Matera)

Policoro (Matera)

Nova Siri (Matera)



Bandiere Blu 2024 Piemonte

Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola)

Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola)

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)

San Maurizio D’Opaglio (Novara)

Gozzano (Novara)

Bandiere Blu 2024 Lombardia

Toscolano-Maderno (Brescia)

Gardone Riviera (Brescia)

Sirmione (Brescia)

Bandiere Blu 2024 Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Bandiere Blu 2024 Molise

Termoli (Campobasso)

Campomarino (Campobasso)

Bandiere Blu 2024 Lazio