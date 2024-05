Bandiere Blu 2024: i 236 Oscar del mare (10 in più dell’anno scorso)

La 38esima edizione del premio della Fee (Foundation for Environmental Education): Bandiera Blu per 485 spiagge italiane in tutto. In testa c’è la Liguria

14 Maggio 2024 - ore 12:15 Redatto da Meteo.it