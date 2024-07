Meteo fine settimana: un weekend di metà luglio con temperature da piena estate

Caldo ed afa in aumento in tutta Italia nel secondo weekend di luglio. L'estate è arrivata e si fa sentire con temperature bollenti che superano da Nord e Sud toccando anche picchi di 40° con pure il fenomeno delle notti tropicali. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, caldo ed afa in Italia: temperature oltre i 40° e notti tropicali

L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate 2024 che coinvolge tutte le regioni dove si registrano temperature estive con valori compresi tra i 30-35° e picchi di anche 40°. L'apice dell'ondata di caldo raggiunge il massimo nelle regioni del Centro-Sud con le temperature che sfioreranno i 40-42°, mentre al Nord è prevista una breve attenuazione del calore per il passaggio della perturbazione n 4 di luglio e non si escludono fenomeni temporaleschi intensi.

Il caldo si farà sentire anche la notte con la colonnina di mercurio che non scenderà mai al di sotto dei 20° dando così il via al fenomeno delle notti tropicali. Se al Nord qualcosa cambia tra venerdì 12 luglio e sabato 13 luglio per il passaggio di una perturbazione atlantica, nelle regioni del Centro Sud il grande caldo dovrebbe perdurare fino al 20 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 11 luglio 2024: caldo e sole intenso lungo tutto lo stivale, anche se qualche rapido annuvolamento non è da escludere sulle Alpi dove si profila anche il rischio di brevi ed isolati rovesci. Nel resto del Paese bel tempo con temperature in aumento e valori compresi tra 35-36° al Nord e 39-41° al Centro-Sud.

Per venerdì 12 luglio bel tempo su Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e regioni centro-meridionali con caldo ed afa, mentre al Nord clima in peggioramento per l'arrivo della perturbazione n. 4 di luglio. Una nuova ondata di maltempo interesserà le regioni settentrionali con fenomeni temporaleschi anche intensi associati a grandine e forti raffiche di vento. In aumento le temperature massime che al Centro Sud raggiungeranno i 40-42°, mentre in calo nelle regioni del Nord.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni meteo in Italia

La perturbazione atlantica arrivata nella giornata di venerdì 12 luglio nelle regioni del Nord è destinata ad allontanarsi già da sabato 13 favorendo per domenica 14 luglio il ripristino di condizioni atmosferiche stabili. Nella giornata di sabato 13 luglio cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole, mentre nuvole al Nord; in particolare in Liguria e nel pomeriggio sui settori alpini centrali e orientali. Non si escludono piogge e temporali sulle Alpi orientali e su quelle lombarde. Le temperature in calo al Centro-Nord e Sardegna, mentre ancora afose al Sud e Sicilia.

Da domenica 14 luglio clima stabile e caldo lungo tutto lo stivale con le temperature che tornano a salire nelle regioni del Nord. Per l'inizio della prossima settimana, infatti, l'indiscussa protagonista sarà l’alta pressione africana con stabilità diffusa e caldo intenso. La tendenza meteo al momento non delinea la fine dell’intensa ondata di calore, ma come sempre, per conferme, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.