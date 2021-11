Foto di A Owen da Pixabay

C'è una eclissi solare totale prevista per l'inizio di dicembre 2021 che ci aiuterà a chiudere l'anno in bellezza. Rimanendo in tema di eclissi non possiamo dimenticarci come, durante il 2021, ne abbiamo già potuto ammirare ben tre. Due sono state le eclissi di Luna. L'ultima, totale, si è verificata lo scorso 20 novembre ed è passata alla storia come una delle più lunghe degli ultimi 580 anni. La terza, verificatasi il 10 giugno scorso, era una eclissi solare anulare. Come se non bastasse, analizzando solo l'ultima parte di quest'anno così ricco di eventi naturali, in tutto il mondo si sono potuti apprezzare anche: il passaggio della cometa Rosetta e le stelle cadenti di novembre. Ecco perché il mese di dicembre, l'ultimo di un 2021 davvero ricco, non poteva che essere da meno. Nel giro di poche settimane ci attendono: il passaggio della cometa di Natale ovvero dalla cometa Leonard e l'attesissima eclissi solare totale. Chi potrà osservarla? Da quali parti del globo terrestre si riuscirà ad ammirare?

Quando si verifica l'eclissi solare totale?

L'attesissima eclissi solare totale si verificherà il prossimo 4 dicembre 2021. Per chi potrà osservarla sarà un sabato molto particolare all'insegna di uno degli eventi astronomici più spettacolari che vi siano.

A che ora inizierà l'eclisse solare totale? In primis si scorgerà l'eclissi parziale che prenderà il via alle 5:29 UTC ovvero le 2:29 in Argentina. L'eclissi totale vera e propria inizierà invece intorno alle 7 mentre il culmine è previsto per le 7:34 che in Argentina saranno le 4:34.

La fase di totalità durerà ben 1 minuto e 54 secondi.

Chi potrà vedere l'eclissi totale? Ecco la peculiarità di questo evento

Sottolineando il rammarico per l'impossibilità di vedere l'eclissi solare totale dall'Italia, segnaliamo che la peculiarità di questo evento riguarda proprio il suo punto di visibilità. Il motivo? L'eclissi sarà visibile in Antartide proprio nel momento in cui il sole sorgerà. Si tratta di condizioni molto rare e particolari che renderanno l'evento davvero unico.

Pare oltretutto che la posizione ottimale per poterla ammirare sia nel bel mezzo del Mare di Weddell. Potranno scorgerla anche le navi di passaggio negli oceani Atlantico, Pacifico e Antartico. La zona intorno al Polo Sud geografico e le acque dell’Oceano antartico sono luoghi inaccessibili per i turisti. C'è però chi potrebbe decidere, vista l'eclissi, di imbarcarsi in una spedizione esplorativa ed ammirare così anche il meraviglioso fenomeno naturale.

A vedere una eclissi parziale sarà invece una piccolissima parte della Terra del Fuoco orientale ovvero una piccolissima parte degli abitanti di Argentina e Cile meridionale, oltre che di quelli delle Isole Falkland.

Secondo alcuni esperti si potrà ammirare l'eclissi anche da alcuni punti della Nuova Zelanda, dell'Australia e della Namibia.

Quando ammireremo un'altra eclissi? Gli eventi del 2022

Quando ammireremo la prossima eclissi? Ci sono altri 4 eventi che ci attendono nel 2022.