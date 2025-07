Luna del Cervo 2025, quando e come ammirare questo plenilunio speciale

Il prossimo plenilunio vedrà splendere in cielo la Luna del Cervo, la prima dell'estate. Cosa avrà di speciale e perché nessun appassionato di eventi celesti dovrebbe perdersela?

Luna del Cervo 2025, quando splenderà nel cielo estivo?

L'appuntamento con il plenilunio del mese è fissato per il prossimo 10 luglio. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) il nostro satellite raggiungerà tecnicamente la fase di piena alle 20:37 GMT (22:37 ora italiana), anche se, come sempre accade, il nostro satellite ci apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Per poterla ammirare dovremmo alzare lo sguardo all'orizzonte, in direzione Sud-Est. Il nostro satellite brillerà infatti nella costellazione del Sagittario. Come abbiamo già avuto modo di vedere, ci sono delle costellazioni zodiacali che costantemente "ospitano" il plenilunio nei diversi mesi dell'anno, e quelle designate ad accogliere la luna piena di luglio sono la costellazione del Capricorno e (più frequentemente) quella del Sagittario.

Luna piena del Cervo 2025, il primo plenilunio dell'estate

Una particolarità che avrà il prossimo plenilunio è data dal fatto che vedrà splendere in cielo la prima Luna piena dell'estate.

Non sempre accade che sia proprio la fase di piena a luglio ad aggiudicarsi questo titolo, anche perché l'inizio della stagione metereologica, che viene scandito dal solstizio d'estate, può precedere il plenilunio di giugno, dando così alla Luna delle Fragole il compito di inaugurare la stagione più calda. Quest'anno non è stato così, ragion per cui la Luna piena del Cervo sarà ufficialmente la prima a brillare nel cielo estivo.

©Stellarium - cielo del 10 luglio ore 20:35 circa

Superluna del Cervo 2025?

Una delle domande che più frequentemente sorgono alla mente riguarda la presenza di una Superluna o una Microluna. I due termini, che indicano rispettivamente una Luna Piena al perigeo o all'apogeo, si trasformano per chi osserva il satellite dalla Terra in un disco lunare più o meno grande e luminoso.

La Luna del Cervo 2025 non sarà né Super né Micro, visto che il nostro satellite si troverà a una distanza di 391.745 km da noi. Coloro che speravano di poterlo vedere un po' più grande e luminoso del solito resteranno delusi, anche se qualcosa di particolare lo avrà comunque. Essendo piuttosto bassa nel cielo subirà gli effetti di quella che viene definita "rifrazione della luce nell'atmosfera terrestre". Ciò ci regalerà un satellite dall'insolito colore arancione.

Perché si chiama Luna del Cervo? Quali sono gli altri nomi?

Il plenilunio di luglio è noto anche come Luna del Cervo (Buck Moon). A dargli questo nome furono i nativi americani, per evidenziare un periodo in cui spuntavano le nuove corna dei cervi. Tuttavia vi sono anche altri nomi che identificano l'evento, come Luna piena dei temporali, che in questa stagione tendevano a essere più frequenti.

Per i Cree questa era la Luna Muta, mentre i Tlingit si riferivano al plenilunio di luglio con il termine Luna di Salmone. Per gli Algonchini era la Luna di Lampone, mentre gli Anishinaabe la conoscevano come la Luna di bacche.

Come vedere la Luna Piena del Cervo

Ovviamente il miglior modo per ammirare questo evento è quello di porsi con il naso all'insù. Si tratterà infatti di uno spettacolo perfettamente visibile a occhio nudo. Sarà sufficiente scegliere punti di osservazione che non presentino ostacoli all'orizzonte, perché come abbiamo già detto la Luna sarà particolarmente bassa, e la presenza di alberi o costruzioni potrebbero limitare la visuale.

Coloro che decideranno di utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio avranno l'occasione di osservare anche i suoi crateri. Chi deciderà di usare i dispositivi ottici, dovrebbe provvedere ad applicare dei filtri, poiché la Luna sarà molto luminosa e, sebbene non arrechi danno alla vista, non permetterà di godere appieno del fascino delle ombre sulla sua superficie.

Per gli appassionati di eventi celesti si preannuncia poi uno spettacolo nello spettacolo, visto che sopra al nostro satellite naturale splenderà il Triangolo Estivo.