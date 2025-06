Cosa ci riserva il cielo di luglio 2025? Luna del Cervo, stelle cadenti e baci celesti, tutti gli appuntamenti da non perdere

Il cielo estivo inizia a regalarci grandi soddisfazioni, e saranno davvero molte le occasioni per restare incollati con gli occhi al firmamento. Dalla Luna del Cervo, che quest'anno brillerà in tutta la sua pienezza il 10 luglio, alle mitiche Perseidi che, sebbene raggiungano il picco in agosto, saranno visibili già da fine mese. Non mancheranno poi le congiunzioni planetarie. Pronti a scoprire tutti gli eventi celesti di luglio?

Cielo di luglio, spettacoli celesti da non perdere

Saranno davvero molti gli appuntamenti che ci riserverà il cielo di luglio: oltre al plenilunio, che vedrà splendere in cielo una Luna leggermente colorata di arancione, avremmo diversi baci celesti e piogge di stelle cadenti, che promettono di tenere con il naso all'insù migliaia di skywatcher.

Tra gli eventi del mese ci sarà anche un grande ritorno: Saturno tornerà infatti a mostrarsi in tutta la sua bellezza, pronto a incantarci con i suoi enigmatici anelli.

Luna del Cervo 2025, un appuntamento "magico"

Il plenilunio è un evento che si rinnova ogni mese, ma stavolta si preannuncia davvero speciale. Il nostro satellite raggiungerà infatti la fase di piena il 10 luglio alle 20:37 GMT (22:37 ora italiana). Il nome Luna del Cervo o Deer Moon deriva dalle comunità dei nativi americani, che lo associarono al periodo in cui i cervi maschi sviluppano le loro maestose strutture ossee, chiamate palchi.

Ma a dare un aspetto particolare al plenilunio di luglio sarà la sua posizione. Il nostro satellite raggiungerà il suo apice mentre si trova nella costellazione del Sagittario. Rispetto a una normale Luna piena questa sarà più vicina all'orizzonte. Ciò la farà apparire di un colore leggermente diverso. Quando il nostro satellite è basso all'orizzonte infatti, la sua luce attraversa uno strato d'aria più spesso assumendo tonalità rosate, arancioni o rossastre. Oltre a ciò potrebbe apparire leggermente più grande del solito, ma questo non dovrà trarci in inganno. Il plenilunio di luglio non vedrà infatti splendere in cielo una Superluna del Cervo 2025, visto che il nostro satellite si troverà in quel momento a 391.745 km dalla Terra, una distanza troppo grande dal perigeo per potersi fregiare del titolo.

Pianeti e congiunzioni di luglio

Il 4 luglio Mercurio apparirà alla sua massima distanza apparente ovest dal Sole. I corpi celesti saranno separati di 25°54', dando origine a quel fenomeno noto come massima elongazione. Nella stessa giornata ci sarà anche un incontro planetario a cui in pochi vorranno rinunciare: Urano e Venere danzeranno insieme nella costellazione del Toro.

Il 16 luglio alle 7:53 (orario GMT) sarà la Luna a duettare con Saturno nella costellazione dei Pesci. L'evento sarà tecnicamente visibile anche a occhio nudo anche se, come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli, un buon binocolo permetterà di non perdersi nessun dettaglio. Una apparecchiatura adeguata si rivelerà utilissima anche quando, dopo circa mezz'ora, il nostro satellite si avvicinerà a Nettuno.

Il 20 luglio la Luna si troverà nella costellazione del Toro, dove alle 10:27 GMT si tufferà nelle Pleiadi, mentre il 23 sarà impegnata a danzare con Giove nel cielo notturno.

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio potremmo assistere a una splendida triangolazione tra Luna, Venere e Giove, non lontano da Urano e Pleiadi.

Dopo il novilunio, che si verificherà il 24 giugno alle 19:11 GMT, il nostro satellite naturale incontrerà il Pianeta Rosso. Per ammirare il bacio Luna-Marte dovremo alzare gli occhi al cielo il 28 luglio alle 17:49 GMT.

Piogge di stelle cadenti nel cielo estivo di luglio

Tra le meteore che arriveranno a infiammare il cielo estivo di luglio lo sciame delle Delta Aquaridi 2025 è sicuramente quello più atteso. Il loro radiante si trova nella costellazione dell'Acquario e quest'anno saranno attive dal 12 luglio al 23 agosto. Quest'anno raggiungeranno il picco nella notte tra il 27 e il 28 luglio, e in presenza di cieli sereni avremmo buone probabilità per catturare con lo sguardo un discreto numero di punti luminosi. Sebbene presentino meteore abbastanza deboli e difficili da individuare infatti, la Luna che tramonterà in tarda serata e il radiante che raggiungerà il punto più alto verso le 2 del mattino ci offriranno le migliori condizioni di osservazione. D'altronde queste stelle cadenti, con uno ZHR di 25 meteore/ora, possono davvero regalarci molte soddisfazioni.

Questo sarà anche il mese per iniziare a cercare nel firmamento le mitiche Perseidi. Lo sciame di stelle cadenti più conosciuto inizierà a produrre fiammate già verso il 15 luglio, per poi risultare ben visibile a fine mese grazie all'assenza di Luna. Proprio questo potrebbe essere il momento migliore per ammirare le Lacrime di San Lorenzo 2025, visto che intorno al 10 agosto il nostro satellite sarà molto vicino alla fase di Luna Piena e l'osservazione delle fiammate potrebbe risultare fortemente penalizzata.

Il ritorno di Saturno nel cielo

A partire dalla seconda parte del mese di luglio potremmo tornare ad ammirare Saturno. Il Signore degli Anelli rifarà la sua comparsa nel firmamento, anche se basso sull’orizzonte verso Est. Con il passare dei giorni la sua posizione si alzerà.