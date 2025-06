Luna Piena del Cervo 2025: arriva un plenilunio speciale nel cielo estivo

La notte del 10 luglio 2025 ci regalerà uno spettacolo celeste affascinante: la Luna piena di luglio, conosciuta anche come “Luna del Cervo”.

Il nome affonda le sue radici nelle tradizioni dei popoli nativi americani, che associavano questo periodo dell’anno alla ricrescita delle corna nei cervi maschi. La Luna piena sarà ben visibile a occhio nudo e rappresenterà un’ottima occasione per osservare il satellite naturale o dedicarsi alla fotografia astronomica, anche con attrezzature semplici o amatoriali.

Luna Piena del Cervo, perché si chiama così

Il plenilunio di luglio deve il suo nome alla cultura dei nativi americani, che lo associarono al periodo in cui i cervi maschi sviluppano le loro maestose strutture ossee, chiamate palchi. Questi “rami” non sono vere e proprie corna, ma appendici ossee che crescono rapidamente durante l’estate fino a raggiungere la massima estensione, in preparazione dei combattimenti della stagione degli amori. Dopo l’autunno, i palchi cadranno per poi ricrescere nel ciclo successivo.

Durante questa Luna piena, nell’emisfero settentrionale, il nostro satellite apparirà particolarmente basso sull’orizzonte. Questo effetto è dovuto all’assetto inclinato della Terra: nel mese di luglio il Sole si trova al punto più alto del cielo e, poiché la Luna piena si verifica sempre in opposizione al Sole, appare più vicina alla linea dell’orizzonte.

Questa particolare posizione attiva un curioso effetto ottico noto come “illusione lunare”: il nostro cervello, confrontando la Luna con elementi terrestri presenti nella linea di vista (come edifici, alberi o montagne), la percepisce più grande rispetto a quando si trova più in alto nel cielo.

Inoltre, quando la Luna è bassa, può assumere tonalità più calde, virando a volte verso l’arancione o il rosso. Questo accade perché i suoi raggi devono attraversare uno spessore maggiore dell’atmosfera terrestre, che disperde la luce in modo differente e altera le lunghezze d’onda, influenzando così il colore apparente del disco lunare.

A che ora e quando vedere la Luna Piena del Cervo

Nel 2025, la cosiddetta Luna Piena del Cervo sarà osservabile il 10 luglio, raggiungendo il suo massimo splendore alle ore 20:37 (orario GMT). Per chi si trova a Roma, il nostro satellite naturale inizierà a sorgere attorno alle 21:00, circa tre quarti d’ora dopo il tramonto del Sole, restando visibile per tutta la durata della notte.

Per ammirare al meglio questo evento astronomico, è consigliabile scegliere un luogo con un orizzonte sgombro da elementi che possano ostacolare la vista, come edifici, alberi o rilievi naturali. Va ricordato che la Luna apparirà piena non solo la sera del 10, ma anche nelle notti immediatamente precedenti e successive, ovvero il 9 e l’11 luglio. Questo permette di avere più opportunità per godere dello spettacolo, anche in caso di cielo nuvoloso in una delle tre serate.