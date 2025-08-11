Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend

L’ondata di calore in atto sull’Europa centro meridionale proseguirà ancora per molti giorni. Sull’Italia anche in questa settimana di Ferragosto non transiteranno perturbazioni e la possibilità di precipitazioni sarà limitata alla formazione di qualche breve temporale nelle zone interne.

Giovedì 14 sarà un’altra giornata all’insegna del caldo intenso e del sole sulla maggioranza delle regioni italiane. Nel pomeriggio o la sera sporadici temporali di calore sulle Alpi; brevi rovesci o temporali isolati anche nelle zone interne della Toscana, sull’Appennino meridionale e sui rilievi delle isole maggiori. Venti deboli. Temperature stazionarie o in locale diminuzione sulle Alpi e nelle zone interne del Centro.

Ferragosto all'insegna del caldo intenso ma anche di qualche temporale isolato: la tendenza meteo fino al weekend

Venerdì 15, giornata di Ferragosto, il tempo sarà generalmente soleggiato al Nord. Possibili temporanei annuvolamenti fin dal mattino al Sud e sulle regioni centrali adriatiche. Nel pomeriggio la probabilità di qualche fenomeno legato all’instabilità atmosferica sarà maggiore sulle Alpi centrali, nelle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino meridionale, nelle zone interne di Calabria e Sardegna e nell’est della Sicilia. Temperature in locale diminuzione sulle regioni meridionali.

Come anticipato, sulla base degli ultimi aggiornamenti modellistici, la situazione non dovrebbe cambiare in modo significativo neppure nel fine settimana successivo al Ferragosto.