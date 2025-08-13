Meteo: 13 agosto caldo e afoso! Aumentano i temporali: ecco dove

La quarta ondata di calore dell’estate 2025 raggiunge in queste ore il suo apice e interessa temporaneamente anche altre nazioni limitrofe, complice l’ampliamento dell’azione anticiclonica africana fin verso l’Europa centrale e i Balcani. In queste condizioni si trovano Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Germania, che stanno sperimentando – o lo faranno a breve – temperature eccezionalmente elevate, in alcuni casi da record.

Le aree più calde in Italia restano quelle interne e di pianura peninsulari, dove si raggiungono i 40 °C. Anche di notte il clima rimane molto caldo, con minime quasi ovunque sopra i 20 °C e, in molte località, prossime ai 25 °C: l’effetto dell’isola di calore urbana accentua ulteriormente le temperature e aggrava il disagio dovuto all’afa nelle città.

La persistenza di valori termici eccezionalmente elevati anche in montagna, in particolare sulle Alpi, con lo zero termico intorno o poco oltre i 4.500 metri, sta avendo ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. Gli ultimi

aggiornamenti indicano una prosecuzione dell’ondata di calore fino al weekend, con picchi leggermente meno elevati a partire dal Ferragosto. Con il passare dei giorni aumenterà però il rischio di temporali di calore, soprattutto in corrispondenza di Alpi e Appennini: si tratterà di fenomeni localizzati, ma improvvisi e a tratti di forte intensità, per cui occorrerà prestare la massima attenzione.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 13 agosto)

Sole prevalente su quasi tutte le regioni italiane e caldo intenso. In mattinata cielo per lo più sereno, salvo qualche nuvola innocua e passeggera. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno alle aree montuose, associata a isolati e brevi temporali di calore: più probabili su Alpi occidentali, Dolomiti, Appennino centro-meridionale, zone interne di bassa Toscana, Sardegna e Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con punte massime fino a 37-38 gradi sulla bassa valle padana e fino a 39-40 °C nell’entroterra del Centro-Sud peninsulare. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 14 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, ma con alcune velature sin dalla mattinata e qualche annuvolamento a carattere locale al Centro-Sud peninsulare. Durante il pomeriggio o nelle prime ore della sera tendenza allo sviluppo di acquazzoni o temporali di calore a carattere isolato nelle Alpi centrali e occidentali, attorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe.

Temperature in leggera flessione. Clima spesso tropicale, di giorno come di notte, ma con valori diurni non oltre i 36-38 gradi delle aree più roventi della valle padana e del Centro-Sud. Venti deboli, salvo eventuali rinforzi nei temporali. Mari calmi o poco mossi.