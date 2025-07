Cielo di agosto 2025: dalle Perseidi alla Luna dello Storione, tutti gli appuntamenti celesti da non perdere

Quello che sta per iniziare è un mese particolarmente caro a tutti gli appassionati di astronomia: agosto non è solo il mese delle Perseidi, ma anche quello che vede brillare in cielo la Luna Piena dello Storione e che ci incanta con imperdibili congiunzioni planetarie.

Il clima mite e gradevole della sera invita a trascorrere qualche ora in più all'aria aperta, e le sono molte le occasioni che questo mese ci offre per alzare gli occhi al cielo estivo. Ma quali sono i principali eventi di agosto? Il nuovo mese si apre con la Luna Piena dello Storione. Torna anche l'irrinunciabile appuntamento con le Lacrime di San Lorenzo e non mancheranno neppure i baci celesti. In questo mese assisteremo anche a un allineamento planetario che coinvolgerà 6 pianeti, e a un evento che interesserà Mercurio. Pronti a scoprirli tutti in dettaglio?

Luna Piena dello Storione 2025, il primo evento celeste di agosto

Il nostro satellite naturale brillerà in tutta la sua pienezza il 9 agosto alle 07:55 GMT (09:55 ora italiana). Ovviamente a quell'ora sarà impossibile trovarla nel cielo, ma a noi che la osserviamo dalla Terra apparirà completamente illuminata anche la sera precedente e quella successiva all'evento.

Il nostro satellite raggiungerà la fase massima quando si troverà a 382.533 km dalla Terra (perielio), mancando di poco quella distanza minima che gli avrebbe permesso di fregiarsi del nome di Superluna dello Storione 2025.

Il nome con il quale viene identificata è da ricercare nelle abitudini dei nativi americani, che usavano ribattezzare i pleniluni in base alle caratteristiche del periodo. Il riferimento al Salmone per quello di agosto è dovuto al fatto che in questo periodo dell'anno questo pesce d'acqua dolce abbondava.

Ma ci sono anche altri nomi che identificano il plenilunio di mezz'estate: Luna di Raksha Bandhan per la cultura indù, Luna del mais, Luna del riso selvatico, e Luna delle ciliegie nere, per i nativi americani, e Luna del grano per gli anglosassoni.

Allineamento planetario d'agosto, spettacolare show nel cielo estivo

Un altro appuntamento a cui pochi appassionati di eventi celesti vorranno rinunciare è quello che vedrà ben sei Pianeti allineati nel firmamento. L'evento è atteso per l'11 agosto e coinvolgerà Mercurio, Giove, Venere, Urano, Nettuno e Saturno.

Osservando lo show a occhio nudo sarà possibile distinguere chiaramente quattro di questi Pianeti (Mercurio, Giove, Venere e Saturno), mentre con un buon binocolo o un telescopio lo spettacolo si arricchirà con la presenza anche di Urano e Nettuno.

Lacrime di San Lorenzo 2025, evento rovinato dal bagliore lunare?

I romantici e i sognatori attendono sempre con trepidazione il picco delle Perseidi. Questo sciame meteorico è sicuramente il più famoso dell'anno, e con uno ZHR di circa 100 meteore/ora, riesce a tenere con il naso all'insù migliaia di skywatcher.

L'appuntamento con il picco delle Perseidi 2025 è atteso per la notte tra l'11 e il 12 agosto, in un momento in cui il nostro satellite avrà una luminosità del 91%. Il bagliore inciderà notevolmente nella visualizzazione dei mitici puntini veloci e luminosi che, partendo dal radiante situato nella costellazione di Perseo, infiammeranno il cielo.

Prima di abbandonare del tutto l'idea di regalare alle stelle cadenti più belle dell'anno qualche desiderio però, potremmo prendere in considerazione l'idea di dedicarci alla loro osservazione qualche sera prima o dopo il picco.

Lo sciame è infatti già attivo dallo scorso 17 luglio e continuerà a regalarci piogge di stelle cadenti fino al 24 agosto. Un altro sistema per individuarne qualcuna anche nella notte di massima attività potrebbe essere quello di schermare il bagliore lunare con alberi o edifici molto alti.

Sciami meteorici "minori" d'agosto

Sebbene la scena sia quasi esclusivamente dominata dalle Lacrime di San Lorenzo, agosto non è solo il mese delle Perseidi. Numerosi sciami minori raggiungeranno il picco nel mese clou dell'estate. Nelle notti vicine al picco dello sciame principale, anche altri interessanti protagonisti si affacceranno nel firmamento.

Lo sciame delle delta-Capricornidi, attivo dal 29 luglio fino al 9 agosto, ci regalerà meteore lente e molto luminose. Il massimo è atteso attorno al 2/3 agosto e potremmo considerarlo una sorta di antipasto in vista dell'evento principale. Intorno al 9 agosto, anche le epsilon-Perseidi si aggiungeranno, con le sue meteore veloci e a volte brillanti. Nello stesso periodo anche le Piscis Austrinidi ci regaleranno qualche fiammata rapida e luminosa.

Una volta passato il picco delle Perseidi sarebbe un errore riporre sdraio e binocoli, visto che prima della fine del mese anche le kappa-Cygnidi faranno ilo loro ingresso, per regalarci piogge di stelle cadenti lente dal 18 al 25 agosto. Seppur considerato uno sciame minore, qualche volta ha stupito con improvviso outburst e sarebbe davvero un peccato precluderci la possibilità di vivere questa emozione, nel caso in cui quest'anno decidessero di sorprenderci.

Baci celesti di agosto: eventi da non perdere

Anche le congiunzioni estive ci regaleranno molte emozioni. Nel cielo di agosto vedremo diversi incontri tra la Luna e i Pianeti. Ad aprire le danze saranno Venere e Giove, che il 12 agosto alle 5:30 GMT si troverano abbracciati nella costellazione dei Gemelli. Poche ore dopo (alle 12:34 GMT) sarà la Luna a danzare con Saturno nella costellazione dei Pesci. Lo stesso giorno alle 13:36 GMT il nostro satellite raggiungerà Nettuno.

L'appuntamento successivo è fissato per il 16 agosto alle 16:09 GMT, quando la Luna si tufferà nelle Pleiadi, tenendo molti skywatcher con gli occhi incollati verso l'ammasso stellare che anche da solo rappresenta uno spettacolo.

Il 19 agosto il nostro satellite naturale transiterà nella costellazione dei Gemelli, dove alle 21:05 incontrerà Giove. Il giorno successivo (20 agosto) alle 12:27 GMT, il nostro satellite sarà raggiunto invece da Venere.

Toccherà poi a Mercurio abbracciare la Luna, in un incontro atteso il 21 agosto alle 16:41 GMT nella costellazione del Cancro.

A chiudere questo ricco calendario di danze celesti d'agosto saranno Luna e Marte, che si troveranno vicini alle 16:41 GMT del 26 agosto nella costellazione della Vergine.

Mercurio alla massima elongazione ovest, quando?

L'ultimo evento celeste di rilievo in agosto vedrà il 19 agosto Mercurio alla massima distanza apparente dal Sole. La distanza tra i due corpi celesti sarà di 18°36'. L'evento, conosciuto anche come massima elongazione, rappresenterà un'ottima occasione per osservare il pianeta, notoriamente difficile da individuare nel firmamento.