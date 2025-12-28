Meteo 28 dicembre: ulteriore miglioramento, con clima diurno mite!

Archiviata l'intensa fase di maltempo che ha caratterizzato le festività natalizie, nell'ultima parte dell'anno si conferma un generale miglioramento del tempo. Gli ultimi giorni del 2025 saranno dunque segnati da una fase di stabilità meteorologica, grazie ad un campo di alta pressione con baricentro sulle Isole britanniche e in espansione fino al nostro Paese, che garantisce giornate più asciutte e soleggiate. Leggermente ai margini di questo miglioramento resteranno Sicilia e Sardegna, dove si avrà una maggiore variabilità fino a inizio settimana, con qualche pioggia possibile in entrambe le Isole.

Anche i venti di burrasca si attenuano a iniziare da oggi (domenica 28) e con essi anche il moto ondoso dei mari. Le temperature torneranno oltre la norma, soprattutto al Nord e in montagna dove l’anomalia termica, tra oggi (sabato 27) e lunedì 29, potrebbe essere anche di una decina di gradi.

A seguire, tra la sera del 30 e il 31 (Vigilia di Capodanno), potrebbe verificarsi un'irruzione di aria più fredda da est. Questa evoluzione non dovrebbe portate a precipitazioni importanti, ma più che altro ad un nuovo rinforzo dei venti e ad un calo termico. Tuttavia, l’evoluzione appena descritta resta molto incerta: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per dettagli più precisi.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 28 dicembre)

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli generalmente sereni. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento su Sardegna orientale e meridionale e nel settore tirrenico tra bassa Calabria e Sicilia. Nella successiva notte formazione di nebbie a banchi sulla bassa valle padana.

Temperature minime stazionarie, deboli gelate all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in ulteriore aumento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Clima eccezionalmente mite per il periodo. Venti in attenuazione, moderati o tesi settentrionali su mari e regioni meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 29 dicembre

Per l’ultima parte dell’anno si profila una prosecuzione della fase di tempo prevalentemente stabile e dominata dall’alta pressione che, oltre all'Italia, abbraccerà anche l’Europa centrale e gran parte di quella settentrionale. Anche la giornata di lunedì risulterà dunque prevalentemente soleggiata.

Un po’ di nuvolosità e instabilità dovrebbero coinvolgere in maniera intermittente le due Isole maggiori e il sud della Calabria, dove non si può escludere qualche occasionale pioggia. Il clima diurno sarà inizialmente mite, specie al Centro-Nord, dove aumenta il rischio della formazione di nebbie; sulle Alpi lo zero termico sarà prossimo ai 3000 metri.