Bacio tra Luna e Saturno tra Natale e Santo Stefano: quando e dove guardare dal nostro Paese

Le serate di Natale e di Santo Stefano saranno arricchite da uno spettacolo suggestivo nel cielo: la Luna e Saturno appariranno molto vicini, dando vita a un affascinante incontro astronomico. Il momento più scenografico si verificherà il 26 dicembre, quando la congiunzione risulterà particolarmente evidente. Già il 25 dicembre, però, sarà possibile osservare il fenomeno poco dopo il calare del Sole. Intorno alle 17:00, considerando l’orario di Roma, i due corpi celesti saranno visibili bassi sull’orizzonte occidentale.

Quando sarà possibile vedere il bacio tra Luna e Saturno?

La sera di giovedì 25 dicembre 2025, giorno di Natale, il cielo offrirà uno spettacolo affascinante con la Luna e Saturno visibili tra Sud e Sud-Ovest. L’incontro prenderà forma quando Saturno, il celebre pianeta con gli anelli, apparirà poco alla sinistra della sottile falce lunare. Nei giorni precedenti la Luna avrà attraversato la fase di Luna Nuova, avvenuta nella notte del 20 dicembre, e si presenterà quindi in fase crescente.

Il Primo Quarto arriverà solo il 27 dicembre, rendendo quella di Natale una falce delicata e ben riconoscibile. La Luna sarà posizionata nella costellazione dell’Acquario, mentre Saturno si troverà poco più in basso, in prossimità dei Pesci.

Il pianeta si distinguerà facilmente per la sua luce più morbida e dal colore bianco-giallastro. Questa tonalità lo rende diverso dalle stelle, che appaiono più brillanti e scintillanti. La differenza dipende dal fatto che Saturno è molto più vicino alla Terra e riflette la luce del Sole. La sua luminosità, come quella degli altri pianeti, interagisce con l’atmosfera in modo diverso rispetto alla luce delle stelle lontanissime.

Il dialogo celeste tra la Luna e Saturno del 25 dicembre terminerà intorno alle 22:00, quando la Luna scenderà sotto l’orizzonte occidentale. Il giorno successivo, a Santo Stefano, lo spettacolo si ripeterà in forma ancora più suggestiva. Il 26 dicembre i due corpi celesti appariranno infatti ancora più ravvicinati sotto la costellazione dei Pesci. La congiunzione inizierà poco dopo le 17:00 e sarà visibile fino a poco prima delle 23:00.

Bacio tra Luna e Saturno, come osservarlo

Quando gli eventi astronomici avvengono nelle ore del tramonto e interessano il cielo a Ovest, è sempre importante aspettare che il Sole sia completamente calato prima di osservare. Fissare il disco solare, soprattutto con l’aiuto di binocoli o telescopi, può essere estremamente pericoloso per la vista e causare danni seri. Il giorno di Natale il Sole tramonterà intorno alle 16:30 a Bari, poco prima delle 16:45 a Roma, Milano e Napoli. A Cagliari il calare del Sole è previsto poco dopo le 17:00, mentre a Palermo avverrà attorno alle 16:50.

In entrambe le serate Saturno diventerà visibile alla sinistra della Luna non appena la luce solare inizierà a diminuire. Il pianeta emergerà gradualmente nel cielo man mano che il crepuscolo lascerà spazio all’oscurità. L’incontro tra la Luna e Saturno potrà essere osservato anche a occhio nudo senza difficoltà. Con un semplice binocolo o un piccolo telescopio, però, sarà possibile distinguere gli anelli di Saturno e i dettagli della superficie lunare, particolarmente suggestivi in questa fase.