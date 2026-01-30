Febbraio 2026 si annuncia come un mese ricchissimo di spettacoli astronomici per chi ama osservare il cielo notturno. Il calendario propone eventi di grande richiamo, tra cui un’eclissi di Sole e un insolito allineamento che coinvolgerà ben sei pianeti. Non mancherà inoltre un periodo particolarmente favorevole per l’osservazione di Mercurio. Nel corso del mese si susseguiranno numerosi avvicinamenti suggestivi tra la Luna, i pianeti e alcune stelle brillanti. Queste configurazioni renderanno il cielo dinamico e interessante anche per chi osserva a occhio nudo.

Eventi astronomici di febbraio 2026, ecco cosa ci attende

Febbraio 2026 offre diversi appuntamenti astronomici di grande interesse per chi ama seguire i fenomeni del cielo. Il mese si apre con la Luna piena del 1° febbraio, conosciuta come Luna della Neve, che raggiungerà la massima luminosità in tarda serata e sarà visibile nella costellazione del Cancro, nei pressi dell’ammasso stellare dell’Alveare. Questo nome tradizionale è legato alle frequenti nevicate tipiche del periodo invernale nell’emisfero nord.

Il 17 febbraio sarà invece il giorno della Luna nuova, accompagnata da un’eclissi solare anulare, durante la quale la Luna lascerà visibile un sottile anello di luce solare. L’evento interesserà soprattutto le regioni antartiche e gli oceani meridionali, risultando poco osservabile dalle aree abitate. La stessa data coincide anche con importanti ricorrenze culturali, come l’inizio del Capodanno Lunare e l’avvio del mese di Ramadan nel calendario islamico.

Il 19 febbraio Mercurio raggiungerà la sua massima distanza apparente dal Sole, diventando uno dei momenti migliori per individuarlo all’alba o al tramonto. Verso fine mese, il 24 febbraio, la Luna si avvicinerà visivamente alle Pleiadi, creando una suggestiva configurazione celeste e, in alcune zone del continente americano, un’occultazione dell’ammasso. Il calendario si chiuderà il 28 febbraio con una spettacolare parata planetaria, quando sei pianeti e la Luna appariranno concentrati nella stessa porzione di cielo, offrendo uno scenario ideale per osservazioni panoramiche.

Cielo di febbraio 2026, quali comete saranno visibili

Febbraio riserva spazio anche all’osservazione delle comete, offrendo diverse occasioni interessanti per gli appassionati di astronomia. Nessun oggetto sarà sufficientemente luminoso da essere visto a occhio nudo, ma con cieli bui e l’uso di binocoli o telescopi sarà possibile individuare più di una cometa. La C/2024 E1 (Wierzchos), dopo aver raggiunto il perielio nel mese di gennaio, tornerà osservabile da febbraio con il suo rientro nei cieli dell’emisfero nord. Questo oggetto potrà essere seguito con strumenti di piccolo diametro. La cometa periodica 24P/Schaumasse resterà invece visibile per l’intero mese e richiederà l’uso di un telescopio.

Un altro bersaglio interessante sarà la 88P/Howell, che dovrebbe diventare osservabile dalla metà di febbraio e accompagnare gli osservatori fino ad aprile 2026. Anche in questo caso sarà necessario un telescopio per apprezzarne i dettagli. Infine, merita attenzione la cometa C/2026 A1 (MAPS), che non sarà ancora visibile a febbraio. Se riuscirà a superare indenne il passaggio ravvicinato al Sole in primavera, potrebbe trasformarsi nella cometa più luminosa del 2026 e in uno degli spettacoli celesti più notevoli degli ultimi anni.