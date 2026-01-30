FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Eventi astronomici di febbraio 2026: ecco cosa ci attende

Eventi astronomici di febbraio 2026: ecco cosa ci attende

Febbraio 2026 si preannuncia come un mese ricco di appuntamenti imperdibili per chi ama scrutare il cielo: ecco cosa ci attende.
Calendario30 Gennaio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Calendario30 Gennaio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it

Febbraio 2026 si annuncia come un mese ricchissimo di spettacoli astronomici per chi ama osservare il cielo notturno. Il calendario propone eventi di grande richiamo, tra cui un’eclissi di Sole e un insolito allineamento che coinvolgerà ben sei pianeti. Non mancherà inoltre un periodo particolarmente favorevole per l’osservazione di Mercurio. Nel corso del mese si susseguiranno numerosi avvicinamenti suggestivi tra la Luna, i pianeti e alcune stelle brillanti. Queste configurazioni renderanno il cielo dinamico e interessante anche per chi osserva a occhio nudo.

Eventi astronomici di febbraio 2026, ecco cosa ci attende

Febbraio 2026 offre diversi appuntamenti astronomici di grande interesse per chi ama seguire i fenomeni del cielo. Il mese si apre con la Luna piena del 1° febbraio, conosciuta come Luna della Neve, che raggiungerà la massima luminosità in tarda serata e sarà visibile nella costellazione del Cancro, nei pressi dell’ammasso stellare dell’Alveare. Questo nome tradizionale è legato alle frequenti nevicate tipiche del periodo invernale nell’emisfero nord.

Il 17 febbraio sarà invece il giorno della Luna nuova, accompagnata da un’eclissi solare anulare, durante la quale la Luna lascerà visibile un sottile anello di luce solare. L’evento interesserà soprattutto le regioni antartiche e gli oceani meridionali, risultando poco osservabile dalle aree abitate. La stessa data coincide anche con importanti ricorrenze culturali, come l’inizio del Capodanno Lunare e l’avvio del mese di Ramadan nel calendario islamico.

Il 19 febbraio Mercurio raggiungerà la sua massima distanza apparente dal Sole, diventando uno dei momenti migliori per individuarlo all’alba o al tramonto. Verso fine mese, il 24 febbraio, la Luna si avvicinerà visivamente alle Pleiadi, creando una suggestiva configurazione celeste e, in alcune zone del continente americano, un’occultazione dell’ammasso. Il calendario si chiuderà il 28 febbraio con una spettacolare parata planetaria, quando sei pianeti e la Luna appariranno concentrati nella stessa porzione di cielo, offrendo uno scenario ideale per osservazioni panoramiche.

Cielo di febbraio 2026, quali comete saranno visibili

Febbraio riserva spazio anche all’osservazione delle comete, offrendo diverse occasioni interessanti per gli appassionati di astronomia. Nessun oggetto sarà sufficientemente luminoso da essere visto a occhio nudo, ma con cieli bui e l’uso di binocoli o telescopi sarà possibile individuare più di una cometa. La C/2024 E1 (Wierzchos), dopo aver raggiunto il perielio nel mese di gennaio, tornerà osservabile da febbraio con il suo rientro nei cieli dell’emisfero nord. Questo oggetto potrà essere seguito con strumenti di piccolo diametro. La cometa periodica 24P/Schaumasse resterà invece visibile per l’intero mese e richiederà l’uso di un telescopio.

Un altro bersaglio interessante sarà la 88P/Howell, che dovrebbe diventare osservabile dalla metà di febbraio e accompagnare gli osservatori fino ad aprile 2026. Anche in questo caso sarà necessario un telescopio per apprezzarne i dettagli. Infine, merita attenzione la cometa C/2026 A1 (MAPS), che non sarà ancora visibile a febbraio. Se riuscirà a superare indenne il passaggio ravvicinato al Sole in primavera, potrebbe trasformarsi nella cometa più luminosa del 2026 e in uno degli spettacoli celesti più notevoli degli ultimi anni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Carnevale 2026: le date che colorano il Paese con sfilate e carri allegorici
    Calendario28 Gennaio 2026

    Carnevale 2026: le date che colorano il Paese con sfilate e carri allegorici

    Quando cade il Carnevale 2026? Proprio come la Pasqua, ha una data mobile che cambia ogni anno. Ecco le date delle principali sfilate.
  • Capodanno Cinese 2026: segni fortunati nell’anno del Cavallo di Fuoco
    Calendario20 Gennaio 2026

    Capodanno Cinese 2026: segni fortunati nell’anno del Cavallo di Fuoco

    Quali sono i segni più fortunati del Capodanno Cinese 2026 che celebra l'anno del Cavallo di Fuoco?
  • I Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano così
    Calendario13 Gennaio 2026

    I Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano così

    Quando cadono i I Giorni della Merla 2026? Scopriamo le date e cosa rappresentano nella tradizione popolare italiana.
  • Festa della Befana: storia, origini e tradizioni dell’Epifania
    Calendario5 Gennaio 2026

    Festa della Befana: storia, origini e tradizioni dell’Epifania

    "Befana” deriva dal greco “Epifania” che significa “apparizione”, “manifestazione. Scopriamo storia, origini e tradizioni di questa festa magica.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Tendenza30 Gennaio 2026
Meteo, maltempo no-stop: la prossima settimana nuove perturbazioni
Nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni per il continuo arrivo di perturbazioni dall'Atlantico: piogge intense ma anche neve a quote basse e venti forti. La tendenza dal 3 febbraio
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Tendenza29 Gennaio 2026
Meteo, febbraio al via nel segno del maltempo: la tendenza da domenica 1
Non ci sono pause in vista: il via vai di perturbazioni segnerà anche l'inizio di febbraio, con una scena meteo segnata da piogge, neve e vento
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Tendenza28 Gennaio 2026
Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate
Nel fine settimana il maltempo insiste sulle Isole e al Sud con forti venti e un possibile vortice ciclonico. Rischio criticità e mareggiate.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Gennaio ore 12:54

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154