Ad aprile arriva la "Cometa di Pasqua": potrebbe sfidare il Sole ed essere visibile anche di giorno

Un evento astronomico insolito potrebbe illuminare i cieli primaverili: la cometa C/2026 A1 (MAPS), soprannominata “Cometa di Pasqua”, si avvicinerà al Sole il 4 aprile in un passaggio estremamente ravvicinato. Gli astronomi ci parlano di un corpo fatto soprattutto di ghiaccio, polveri e rocce, spesso definito una “palla di neve sporca”.

Durante questo avvicinamento attraverserà la caldissima corona solare, dove le temperature sono estreme e potrebbero distruggerla. Se però il nucleo riuscirà a restare integro, la cometa potrebbe diventare straordinariamente luminosa. In tal caso il fenomeno sarebbe visibile dalla Terra con grande facilità, forse perfino durante il giorno.

In arrivo la Cometa di Pasqua, forse sarà visibile anche di giorno

La cometa C/2026 A1 (MAPS) sta seguendo un’orbita molto allungata attorno al Sole e raggiungerà il perielio il 4 aprile 2026, cioè il punto della traiettoria più vicino alla nostra stella.

In quel momento passerà a una distanza estremamente ridotta, tanto da essere considerata una vera “sungrazer”, cioè una cometa che sfiora il Sole. Durante questo passaggio attraverserà la corona solare, una regione con temperature che superano il milione di gradi Celsius.

Oltre al calore estremo, il nucleo dovrà sopportare anche potentissime forze gravitazionali che potrebbero spezzarlo. L’oggetto celeste sfreccerà nello spazio a una velocità superiore a 1,6 milioni di chilometri all’ora.

Se il nucleo riuscirà a restare integro nonostante queste condizioni estreme, potrebbe sviluppare una coda molto luminosa. In quel caso diventerebbe visibile dalla Terra poco dopo il tramonto oppure prima dell’alba.

Alcune stime indicano che la luminosità massima potrebbe essere talmente elevata da renderla osservabile perfino di giorno. Secondo le previsioni dell’astronomo Seiichi Yoshida, la cometa potrebbe raggiungere una magnitudine di circa −5. Questo significherebbe una brillantezza simile a quella del pianeta Venere, uno degli oggetti più luminosi visibili nel cielo.

Cometa di Pasqua, come osservarla

Esiste la possibilità teorica che la cometa C/2026 A1 (MAPS) diventi così luminosa da poter essere notata persino di giorno, molto vicino al disco del Sole. Tuttavia guardare il Sole direttamente, a occhio nudo o con strumenti non adeguatamente filtrati, è estremamente rischioso.

Le radiazioni infrarosse e la forte luminosità solare possono danneggiare la retina in pochi secondi senza provocare dolore immediato. Per osservare questo evento in modo sicuro, il metodo migliore sarà seguire le immagini registrate dalla sonda spaziale SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

Il telescopio coronografico LASCO C3 a bordo della missione monitorerà il passaggio della cometa mentre si avvicina alla nostra stella. Le riprese dovrebbero mostrare l’oggetto celeste tra la mattina del 2 aprile e le prime ore del 6 aprile.

In quel periodo la cometa apparirà mentre passa vicino al Sole durante il suo perielio. Le immagini permetteranno di vedere il corpo ghiacciato compiere una spettacolare traiettoria attorno alla stella. Questo straordinario spettacolo cosmico sarà visibile quasi in tempo reale attraverso i canali ufficiali della missione.