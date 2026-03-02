FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. L’8 marzo regala un bacio nel cielo: Venere incontra Saturno

L’8 marzo regala un bacio nel cielo: Venere incontra Saturno

Congiunzione Venere-Saturno: nella Giornata internazionale della donna i due Pianeti ci regaleranno un bacio celeste a cui pochi skywatcher sapranno resistere. Tutti i dettagli.
Spazio2 Marzo 2026 - ore 10:55 - Redatto da Meteo.it
Spazio2 Marzo 2026 - ore 10:55 - Redatto da Meteo.it

Nella Giornata internazionale della donna il firmamento ci riserva uno spettacolo speciale, la congiunzione tra Venere e Saturno visibile anche a occhio nudo, un appuntamento imperdibile per tutti.

Bacio Venere-Saturno dell'8 marzo, i dettagli

Proprio nel giorno in cui si festeggiano le donne, anche il firmamento è pronto a regalarci un evento raro e affascinante. L'incontro tra Venere e Saturno non si verifica spessissimo e proprio per questo motivo rappresenta un'occasione imperdibile per alzare gli occhi al cielo.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) i due corpi celesti si troveranno incredibilmente vicini nella costellazione dei Pesci la sera dell'8 marzo. Il momento migliore per vederli è quello che segue il tramonto.

©Stellarium - cielo dell'8 marzo ore 19:00 circa

Come vedere il bacio Venere-Saturno

Abbiamo anticipato che si tratterà di un evento celeste visibile (almeno teoricamente) a occhio nudo. Ma come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli, coloro che decideranno di dotarsi di un buon binocolo (o meglio ancora di un telescopio) potranno ammirare dettagli che, invece, sfuggiranno a chi farà affidamento solo sui propri occhi.

Ovviamente le possibilità di successo saranno anche legate alle condizioni meteo. Un cielo limpido e privo di nubi permette di ammirare meglio questa congiunzione planetaria.

Un'altra accortezza che tutti gli skywatcher dovrebbero adottare per vivere la magia del prossimo bacio celeste riguarda la scelta del punto di osservazione. Non solo è importante allontanarsi dalle luci artificiali delle città, ma anche prediligere luoghi che offrano una visuale libera.

Com'è possibile vedere nella foto infatti, i due Pianeti saranno molto bassi all'orizzonte e la presenza di ostacoli naturali (come alberi o montagne) o artificiali (come palazzi) rischierebbe di rovinare lo spettacolo.

Trovare luoghi che permettano agli occhi di spaziare liberamente permetterà anche di provare a cercare il terzo protagonista di questa congiunzione, ovvero Nettuno, che si troverà davvero molto basso sull'orizzonte.

Articoli correlatiVedi tutti
  • 5 cose che (forse) non sai sulla Luna Rossa del Verme 2026
    Spazio25 Febbraio 2026

    5 cose che (forse) non sai sulla Luna Rossa del Verme 2026

    Sta per arrivare la Luna del Verme 2026, che quest'anno coinciderà con un'eclissi totale lunare. Ecco 5 curiosità sull'evento celeste.
  • Eventi astronomici di marzo 2026: quelli da non perdere
    Spazio23 Febbraio 2026

    Eventi astronomici di marzo 2026: quelli da non perdere

    Quali sono gli eventi astronomici di marzo 2026 e quali date è bene segnarsi sul calendario per non perdere i vari appuntamenti? Ecco l'elenco.
  • In arrivo due giorni ricchi di spettacoli celesti: cosa vedremo il 26 e 27 febbraio
    Spazio23 Febbraio 2026

    In arrivo due giorni ricchi di spettacoli celesti: cosa vedremo il 26 e 27 febbraio

    Doppio appuntamento celeste a poche ore dalla parata planetaria: ecco cosa ci riserva il cielo per il 26 e 27 febbraio.
  • Nuova cometa pronta a solcare il cielo: sarà visibile a occhio nudo? Cosa sappiamo di C/2026 A1 (MAPS)
    Spazio19 Febbraio 2026

    Nuova cometa pronta a solcare il cielo: sarà visibile a occhio nudo? Cosa sappiamo di C/2026 A1 (MAPS)

    Scoperta una nuova cometa che potrebbe diventare visibile a occhio nudo a inizio aprile. Cosa sappiamo di C/2026 A1 (MAPS).
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Tendenza2 Marzo 2026
Meteo: da giovedì 5 nuovo rinforzo dell'anticiclone! Instabile solo in due regioni
Nella seconda parte della settimana l'anticiclone si rinforza nuovamente sull'Italia dove solo in due regioni sarà più instabile. Clima mite.
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
Tendenza1 Marzo 2026
Meteo: fino al 6 marzo tempo stabile e clima primaverile. Nel weekend peggiora?
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede ancora un dominio dell'alta pressione con tempo instabile solo nelle Isole maggiori.
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Tendenza28 Febbraio 2026
Meteo: da martedì 3 marzo Scirocco in rinforzo e progressivo peggioramento. La tendenza
Nei primi giorni di marzo l'anticiclone si indebolisce, con rinforzo dello Scirocco intorno alle Isole e possibile peggioramento da giovedì 5.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Marzo ore 13:26

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154