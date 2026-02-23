FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Eventi astronomici di marzo 2026: quelli da non perdere

Dall'eclissi lunare totale all'equinozio di primavera. Ecco gli eventi di marzo 2026 che non possiamo perdere.
Spazio23 Febbraio 2026 - ore 16:37 - Redatto da Meteo.it
Quali sono, tra gli eventi astronomici in previsione per il mese di marzo 2026, quelli da non perdere? Ecco un elenco preciso di quello che ci attende nel nuovo mese di questo 2026. Non ci sono moltissimi appuntamenti, almeno due date importanti però vanno segnate sul calendario.

Eventi astronomici marzo 2026 l'eclissi lunare totale

Il giorno 3 del mese di marzo assisteremo all'attesissima eclissi lunare totale che si verificherà dalle 9.44 alle 15.23. Dove sarà visibile? A vedere l'eclissi lunare totale saranno gli abitanti di parte del Giappone, Canada, Alaska e Russia.

Per maggiore precisione è bene sottolineare che l’intera eclissi sarà visibile nelle aree più orientali dell’Asia, nell’Australia orientale, in Nuova Zelanda, nel Pacifico e in parte del Nord America occidentale. In queste regioni si ammirerà la Luna diventare rossa durante la totalità e poi tornare lentamente al suo colore normale. In Nuova Zelanda la totalità avverrà dopo mezzanotte, con la fase massima che cade il 4 marzo in ora locale.

In Europa, Africa e nella maggior parte del Medio Oriente, la Luna sarà sotto l’orizzonte per tutta l’eclissi, quindi l’evento non sarà visibile. In Italia? Impossibile vederla, se non tramite streaming sui siti degli appassionati di astronomia che trasmetteranno l'evento, ovvero la prima delle due eclissi lunari a cui potremo assistere in questo 2026.

A oggi è certo che è già pronto lo streaming messo a disposizione da Timeanddate. Sicuramente si aggiungeranno altri siti internet che seguiranno l'evento in tutta la sua bellezza. L'altra eclissi la vedremo invece verso la fine del mese di agosto 2026.

Perché è importante questo evento astronomico? In primis perché non è facile vedere una eclissi lunare totale. Non se ne verificano molte. In seconda battuta perché il fenomeno coinciderà con la luna piena del mese, tradizionalmente nota come Luna di Sangue del lombrico.

L'evento durerà circa 58 minuti nella fase di totalità. Perché è detta Luna di Sangue? Per via della tonalità rossastra durante il periodo massimo di immersione all’ombra della Terra.

Equinozio di primavera

Altra data da segnare sul calendario? Quella dell'equinozio di primavera. Quando cade? Il 20 marzo 2026 alle 15.46 (ora italiana). In quel momento avremo ufficialmente il passaggio dall’inverno alla primavera nell’emisfero boreale.

Altri eventi minori? Ecco l'elenco

Altri eventi? Il 6 marzo la Luna illuminata per il suo 89% sarà vicina alla stella azzurro-bianca Spica nel cielo. La distanza tra gli oggetti sarà di 1°41' e sarà possibile osservali a occhio nudo o con un paio di binocoli nella costellazione della Vergine.

L'8 marzo invece Venere passerà vicino a Saturno nella costellazione dei Pesci. Per ammirarli bisognerà guardare in basso sopra l’orizzonte occidentale circa un’ora dopo il tramonto.

Il 10 marzo la Luna sarà vicina ad Antares mentre il 17 si troverà vicino a Mercurio. Il 15 marzo Marte sarà vicino all’elusivo pianeta Mercurio. La distanza tra i due pianeti sarà di 3°21'.

