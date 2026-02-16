Eclissi lunare, arriva la “Luna Rossa del Verme”: come e dove seguirla in streaming

Un nuovo spettacolo celeste, completamente gratis, sta per arrivare e promette di tenere con il naso incollato all'insù migliaia di skywatcher. Il plenilunio del Verme 2026 coinciderà con la prima eclissi totale di Luna dell'anno. Ecco chi potrà vederla dal vivo e chi, invece, dovrà accontentarsi della diretta streaming.

La Luna Rossa del Verme pronta a regalarci uno spettacolo unico

Sarà davvero un evento irrinunciabile per migliaia di appassionati di eventi celesti, quello che si verificherà tra poche settimane. Il 3 marzo infatti, la Luna Piena sarà completamente oscurata. Si tratterà della prima eclissi lunare dell'anno, ma anche dell'unica totale che vedremo nel corso del 2026. Per vedere nuovamente il disco lunare parzialmente oscurato dovremmo attendere il 28 agosto.

Non c'è quindi da stupirsi se l'evento del 3 marzo ha già suscitato grande interesse. Ma a che ora e come potremmo vederlo? Purtroppo sarà impossibile seguire le singole fasi dal vivo dall'Italia, perché già nella prima fase (prevista per le 9:44 ora italiana) il nostro satellite si troverà sotto l'orizzonte. I più fortunati saranno gli abitanti del Nord America, ma per noi alcuni siti spoecializzati, tra cui Timeanddate, hanno già pronto lo streaming.

Ecco in dettaglio tutte le fasi della prossima eclissi totale di Luna, in uno specchietto realizzato da Timeanddate che riporta, per ogni passaggio, ora UTC e ora italiana:

©Timeanddate

Plenilunio del Verme 2026, perché parliamo di Luna Rossa?

La Luna Rossa si verifica quando il nostro satellite (in fase di Luna nuova o piena) è perfettamente allineato con Terra e Sole e completamente oscurato dall'ombra del Pianeta.

In altre parole la nostra Stella illumina la Terra, che proietta la sua ombra sulla Luna. Quest'ultima appare rossa perché, tra tutte le componenti della luce bianca, l'atmosfera lascia passare solo questa componente. Si tratta del fenomeno conosciuto con il nome di "Scattering di Rayleight" (lo stesso che ci fa apparire il cielo azzurro durante il giorno e rosso al tramonto).

Qualche curiosità sulla Luna Piena di marzo

Un discorso a parte invece, va fatto per il nome che solitamente viene associato al plenilunio di marzo. Spesso indicata come Luna del Verme o Luna del Lombrico, deve questa curiosa denominazione al fatto che, proprio in questo periodo dell'anno, gli invertebrati escono dal terreno che comincia a scaldarsi. Per gli anglosassoni questo plenilunio è noto come Worm Moon, un nome che può derivare solo dalle tribù del Sud America, visto che nella parte Nord del continente i lombrichi non esistevano, e quelli che troviamo oggi sono specie invasive importate dai coloni per fertilizzare il terreno.

Per le popolazioni del Nord America, questa era la Luna della Linfa, in relazione al fatto che questo periodo era ottimale per iniziare a spillare lo sciroppo d'acero.

Un'ultima curiosità riguarda il termine Warm Moon, anch'esso associato talvolta al terzo plenilunio dell'anno: il suo significato (Luna Tiepida) rimanda all'avvicinarsi della stagione mite e potrebbe apparire come un curioso gioco di parole con Worm Moon.