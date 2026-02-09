Ci sarà davvero un allineamento con 6 pianeti a fine febbraio? Ecco cosa vedremo

Tra le sorprese che ci riserverà il cielo di febbraio, ce n'è una davvero spettacolare. Da qualche tempo sul web circola infatti la notizia di un allineamento planetario che vedrà ben 6 Pianeti, dei quali 4 visibili anche a occhio nudo. Sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa (e quando) vedremo questo evento celeste straordinario.

Pianeti allineati nel cielo di fine febbraio 2026?

La notizia che da qualche giorno circola in rete non è proprio esatta, nel senso che il 28 febbraio prossimo non assisteremo proprio a un "allineamento planetario" che coinvolgerà sei Pianeti, anche se si tratterà comunque di un evento che in pochissimo appassionati vorranno perdere.

Giove, Venere, Mercurio, Saturno, Urano e Nettuno non si troveranno nella stessa porzione di cielo, né tantomeno allineati a formare una linea retta. Ricordiamo infatti che con il termine allineamento si indica un evento astronomico nel quale i corpi celesti si trovano apparentemente molto vicini su uno stesso lato del Sole.

Ma cosa vedremo davvero il 28 febbraio? In realtà potremmo ammirare Urano e Giove sull'orizzonte ovest, il primo nella costellazione del Toro e l'altro in quella dei Gemelli, mentre gli altri saranno a sud-est. Venere stazionerà nella costellazione dell'Acquario, Saturno, Nettuno e Mercurio in quella dei Pesci.

©Stellarium - cielo del 28 febbraio alle 18:30 circa

Spettacolo celeste visibile a occhio nudo?

Anche la notizia che l'evento vedrà ben quattro Pianeti visibili a occhio nudo è in parte errata. Sicuramente, se il meteo sarà clemente, potremmo ammirare senza l'ausilio di strumentazione Giove, Venere e Mercurio (più ovviamente la Luna, che sarà in fase crescente e illuminata al 92%).

Per quanto riguarda Saturno invece, avremo come sempre bisogno almeno di un buon binocolo per poter individuare i dettagli del Signore degli Anelli. Urano e Mercurio invece non saranno visibili senza l'aiuto di un telescopio.